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Haberler Galeri Kılıçdaroğlu’nun danışmanı İbrahim Uslu’dan Meral Akşener’e üstü kapalı tehdit: Masadan kalkarsa maliyeti olur
Giriş Tarihi: 03.03.2023 12:46 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023 13:02

Kılıçdaroğlu’nun danışmanı İbrahim Uslu’dan Meral Akşener’e üstü kapalı tehdit: Masadan kalkarsa maliyeti olur

Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Yaşar Okuyan'ın ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı İbrahim Uslu da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i üstü kapalı tehdit etti. İYİ Parti'nin kendi içerisinde yaşadığı bu tartışmayı aşacağını, masadan kalkma olasılığının oldukça düşük olduğunu iddia eden İbrahim Uslu, "Eğer İYİ Parti masadan kalkarsa siyasal maliyeti olur" ifadesini kullandı. Yaşar Okuyan da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, masadan kalkması durumunda Meral Akşener hakkındaki dosyaları açıklayacağını söylemişti.

Kılıçdaroğlu’nun danışmanı İbrahim Uslu’dan Meral Akşener’e üstü kapalı tehdit: Masadan kalkarsa maliyeti olur

6'lı masa dün Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde 12. toplantısını gerçekleştirdi. Yaklaşık 5 buçuk saat süren toplantının ardından yazılı bir açıklama yapıldı.

Kılıçdaroğlu’nun danışmanı İbrahim Uslu’dan Meral Akşener’e üstü kapalı tehdit: Masadan kalkarsa maliyeti olur

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, "Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak 28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz." denildi.

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Kılıçdaroğlu’nun danışmanı İbrahim Uslu’dan Meral Akşener’e üstü kapalı tehdit: Masadan kalkarsa maliyeti olur

Altılı masa toplantısı ortak açıklamasında "Genel başkanların partilerinin yetkili kurullarını bilgilendirmeleri sonrası nihai açıklamayı 6 Mart 2023 tarihinde kamuoyu ile paylaşmak üzere Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde tekrar bir araya geleceğiz" ifadelerine yer verildi.

Kılıçdaroğlu’nun danışmanı İbrahim Uslu’dan Meral Akşener’e üstü kapalı tehdit: Masadan kalkarsa maliyeti olur

6'LI KOALİSYON PARÇALANIYOR

Koalisyonun son toplantısından tam bir kriz çıktı. 'Adayda ortak bir anlayışa ulaştık" şeklinde bir bildiri yayınlansa da, sonrasında CHP ve İYİ Parti birbirine girdi. CHP'liler, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının kesinleştiğini söylerken, İYİ Partililer, "Biz son sözümüzü söylemedik" dedi.

Kılıçdaroğlu’nun danışmanı İbrahim Uslu’dan Meral Akşener’e üstü kapalı tehdit: Masadan kalkarsa maliyeti olur

Meral Akşener, A Takımı ve il başkanlarını olağanüstü topladı. Akşener'in 6'lı koalisyon toplantısından çıktığı sıradaki asık suratlı görüntüsü ile İYİ Parti Genel Merkezi'ne geldiği sıradaki moralli görüntüsü arasındaki fark dikkat çekti

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