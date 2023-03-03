Kılıçdaroğlu’nun danışmanı İbrahim Uslu’dan Meral Akşener’e üstü kapalı tehdit | Video
Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Yaşar Okuyan'ın ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı İbrahim Uslu da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i üstü kapalı tehdit etti. İYİ Parti'nin kendi içerisinde yaşadığı bu tartışmayı aşacağını, masadan kalkma olasılığının oldukça düşük olduğunu iddia eden İbrahim Uslu, "Eğer İYİ Parti masadan kalkarsa siyasal maliyeti olur" ifadesini kullandı. Yaşar Okuyan da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, masadan kalkması durumunda Meral Akşener hakkındaki dosyaları açıklayacağını söylemişti.
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