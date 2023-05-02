Kılıçdaroğlu’nun HDP destekli cumhurbaşkanlığı hayali! Tarih tehlikeli örneklerle dolu

14 Mayıs Genel Seçimleri için artık sadece 12 gün kaldı. Türk halkı cumhurbaşkanı adayları ve siyasi partilere mührünü basmak için sandık başına gidecek. Seçim süreci Türkiye Cumhuriyeti siyasi hayatındaki en kirli pazarlıkların da meydana gelmesine neden oldu. HDP'li 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise cumhurbaşkanı olmak için gizli ya da açıktan tehlikeli iş birliklerine gitmekten geri durmadı.