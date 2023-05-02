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Haberler Galeri Kılıçdaroğlu'nun HDP destekli cumhurbaşkanlığı hayali! Tarih tehlikeli örneklerle dolu
Giriş Tarihi: 02.05.2023 23:31 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023 23:36

Kılıçdaroğlu'nun HDP destekli cumhurbaşkanlığı hayali! Tarih tehlikeli örneklerle dolu

Türkiye tarihi bir seçime gidiyor. 14 Mayıs Genel Seçimleri öncesi ise kirli pazarlıklar ve ilişkiler iyice ortaya dökülmüş durumda. Oysa Endülüs İslam Devleti'nin son dönemi, Osmanlı'nın dağılma süreci ve yakın zamanda Balkanlar ve Suriye'de yaşananlar... Tarih bu tip tehlikeli kırılma noktalarıyla dolu. Terör örgütü PKK ve siyasi uzantısı HDP'nin uzun yıllardır Türkiye'yi bölmek ve ayrı bir devlet kurmak nihai hedefiyle hareket ettiği bilinen bir gerçek. İşte bu noktada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olabilmek adına HDP ile kurduğu ittifak Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği adına büyük bir tehlike barındırıyor.

SABAH İNTERNET
Kılıçdaroğlu’nun HDP destekli cumhurbaşkanlığı hayali! Tarih tehlikeli örneklerle dolu

14 Mayıs Genel Seçimleri için artık sadece 12 gün kaldı. Türk halkı cumhurbaşkanı adayları ve siyasi partilere mührünü basmak için sandık başına gidecek. Seçim süreci Türkiye Cumhuriyeti siyasi hayatındaki en kirli pazarlıkların da meydana gelmesine neden oldu. HDP'li 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise cumhurbaşkanı olmak için gizli ya da açıktan tehlikeli iş birliklerine gitmekten geri durmadı.

Kılıçdaroğlu’nun HDP destekli cumhurbaşkanlığı hayali! Tarih tehlikeli örneklerle dolu

TARİH 'TEHLİKELİ' ÖRNEKLERLE DOLU

Tarih ise adeta ders niteliğinde birçok örnekle dolu. Özellikle yaşadığımız coğrafya ve İslam dünyası kirli ilişkiler, pazarlıklar sonucu harap olmuş ülkeler ve devletler ile dolu.

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Kılıçdaroğlu’nun HDP destekli cumhurbaşkanlığı hayali! Tarih tehlikeli örneklerle dolu

ENDÜLÜS, OSMANLI, BALKANLAR...

İslam orduları 756 yılında Endülüs Emevî Devleti'ni kurdu ve bölge 1492 yılına kadar Müslümanların elinde kalmayı başardı. İslam dünyasının en şaaşalı dönemlerinin yaşandığı sürecin ardından yavaş yavaş İspanya'daki hakimiyet kaybedildi. İnsanlık tarihinin gördüğü en görkemli kültür ve medeniyet imparatorluklarından birisi olan Endülüs'te yaşayan yüz binlerce Müslüman ve Yahudi İspanyollar tarafından katliama uğrama tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Osmanlı ise buraya elini uzatıp yüz binlerin hayatının kurtarılmasını sağladı.

Kılıçdaroğlu’nun HDP destekli cumhurbaşkanlığı hayali! Tarih tehlikeli örneklerle dolu

RUMELİ YAVAŞ YAVAŞ ELDEN GİTTİ

Yine Osmanlı'nın son döneminde Balkanlar'ın kaybedildiği süreçte de benzer sahneler meydana geldi. Osmanlı'nın elindeki Balkan coğrafyası kirli eller ve pazarlıkların sonrasında o dönem kimsenin tahmin bile etmediği şekilde yavaş yavaş elden kaydı.

Kılıçdaroğlu’nun HDP destekli cumhurbaşkanlığı hayali! Tarih tehlikeli örneklerle dolu

BOSNA KAN GÖLÜNE DÖNDÜ

Benzer örnekteki oyunlar yakın tarihte de adeta burnumuzun dibinde sahneye kondu. Bosna'da çıkarılan dini ve etnik kışkırtma sonunda 'meyvesini verdi' yüz binlerce insan komşusu ile boğaz boğaza geldi.

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