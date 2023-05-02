Giriş Tarihi: 02.05.2023 23:31
Güncelleme Tarihi: 02.05.2023
23:36
Kılıçdaroğlu'nun HDP destekli cumhurbaşkanlığı hayali! Tarih tehlikeli örneklerle dolu
Türkiye tarihi bir seçime gidiyor. 14 Mayıs Genel Seçimleri öncesi ise kirli pazarlıklar ve ilişkiler iyice ortaya dökülmüş durumda. Oysa Endülüs İslam Devleti'nin son dönemi, Osmanlı'nın dağılma süreci ve yakın zamanda Balkanlar ve Suriye'de yaşananlar... Tarih bu tip tehlikeli kırılma noktalarıyla dolu. Terör örgütü PKK ve siyasi uzantısı HDP'nin uzun yıllardır Türkiye'yi bölmek ve ayrı bir devlet kurmak nihai hedefiyle hareket ettiği bilinen bir gerçek. İşte bu noktada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olabilmek adına HDP ile kurduğu ittifak Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği adına büyük bir tehlike barındırıyor.