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Haberler Galeri Kılıçdaroğlu'nun sözleri sonrası "Fondaş" medyada panik başladı! CHP'den maaş alan gazeteciler kim?
Giriş Tarihi: 24.07.2023 16:02 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023 16:54

Kılıçdaroğlu'nun sözleri sonrası "Fondaş" medyada panik başladı! CHP'den maaş alan gazeteciler kim?

14-28 Mayıs seçimlerinde alınan ağır yenilginin ardından "değişim" tartışmalarının başladığı CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, partisini eleştiren gazeteciler hakkında, "Ben kimin nereden ne kadar maaş aldığını iyi biliyorum" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin ardından "Fondaş" medyada panik havası oluştu. CHP'ye yakınlığıyla bilinen İsmail Saymaz, Fatih Portakal ve Yılmaz Özdil başta olmak üzere birçok isim Kılıçdaroğlu'na "Bu isimleri açıklayın" çağrısında bulundu. İşte detaylar...

SABAH İNTERNET
Kılıçdaroğlu’nun sözleri sonrası Fondaş medyada panik başladı! CHP’den maaş alan gazeteciler kim?

14 ve 28 Mayıs tarihlerinde gerekleştirilen seçimlerinde alınan tarihi yenilginin ardından "değişim" tartışmalarının yaşandığı CHP'de sular durulmuyor.

Kılıçdaroğlu’nun sözleri sonrası Fondaş medyada panik başladı! CHP’den maaş alan gazeteciler kim?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun partinin ağır toplarıyla gerçekleştirdiği zoom toplantısının yankıları sürerken, Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu geçtiğimiz günlerde CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen belediye başkanları toplantısında bir araya geldi.

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Kılıçdaroğlu’nun sözleri sonrası Fondaş medyada panik başladı! CHP’den maaş alan gazeteciler kim?

"KİMİN NEREDEN NE KADAR MAAŞ ALDIĞINI İYİ BİLİYORUM"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu toplantıda, partisindeki isimlerin köşe yazarlarını satın aldığını iddia etti.

Kılıçdaroğlu’nun sözleri sonrası Fondaş medyada panik başladı! CHP’den maaş alan gazeteciler kim?

Kılıçdaroğlu, "Bizim parti içinde konuştuğumuz şeylerin bir kısmı tabi ki aramızda kalmalıdır. Ama köşe yazarları üzerinden parti içi meseleler tartıştırılıyor. Ben kimin nereden ne kadar maaş aldığını iyi biliyorum." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu’nun sözleri sonrası Fondaş medyada panik başladı! CHP’den maaş alan gazeteciler kim?

"FONDAŞ" MEDYA KARIŞTI!

Kılıçdaroğlu'nun söz konusu açıklamaları "Fondaş" medyada tartışmaları da beraberinde getirdi.

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