Giriş Tarihi: 24.07.2023 16:02 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023 16:54

Kılıçdaroğlu'nun sözleri sonrası "Fondaş" medyada panik başladı! CHP'den maaş alan gazeteciler kim?

14-28 Mayıs seçimlerinde alınan ağır yenilginin ardından "değişim" tartışmalarının başladığı CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, partisini eleştiren gazeteciler hakkında, "Ben kimin nereden ne kadar maaş aldığını iyi biliyorum" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin ardından "Fondaş" medyada panik havası oluştu. CHP'ye yakınlığıyla bilinen İsmail Saymaz, Fatih Portakal ve Yılmaz Özdil başta olmak üzere birçok isim Kılıçdaroğlu'na "Bu isimleri açıklayın" çağrısında bulundu. İşte detaylar...