Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri KIZILCIK ŞERBETİ 57. BÖLÜM FRAGMANI: Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak?
Giriş Tarihi: 22.03.2024 22:53 Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 22:55

KIZILCIK ŞERBETİ 57. BÖLÜM FRAGMANI: Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak?

Kızılcık Şerbeti 57. bölüm fragmanı için Show TV ekranları başında yerler alındı. Başrollerini Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya ve Barış Kılıç'ın paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi yeni bölümleri ile her hafta cuma seyircisiyle buluşuyor. Show TV'nin sevilen dizisinde gelecek hafta yaşanacaklar şimdiden merak konusu olurken 57. bölümden detaylar görmek isteyen seyirciler fragman araştırmalara başladı. Peki, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte son bölüme dair detaylar.

KIZILCIK ŞERBETİ 57. BÖLÜM FRAGMANI: Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak?

Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak soruları gündemdeki yerini aldı. Show TV'nin sevilen dizisinde gelecek hafta yaşanacaklar şimdiden merak konusu olurken 57. bölümden detaylar görmek isteyen seyirciler fragman araştırmalara başladı. Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı heyecanla izlenecek. İşte, detaylar.

KIZILCIK ŞERBETİ 57. BÖLÜM FRAGMANI: Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak?

KIZILCIK ŞERBETİ İZLE

Başrollerini ASıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya ve Barış Kılıç'ın paylaştığı Kızılcık Şerbeti bu hafta 56. bölümü ile ekrana geliyor.

21 Mart 2024 tarihli yeni bölümü izlemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜM İZLE

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
KIZILCIK ŞERBETİ 57. BÖLÜM FRAGMANI: Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak?

KIZILCIK ŞERBETİ 57. BÖLÜM FRAGMANI

Kızılcık Şerbeti 57. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında haberimize eklenecektir.

KIZILCIK ŞERBETİ 57. BÖLÜM FRAGMANI: Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak?

KIZILCIK ŞERBETİ 56. BÖLÜM KONUSU

Alev'in bavuluna alarak Abdullah'ın evine gelmesiyle herkes büyük bir şok yaşarken, en sakin kalan kişi Pembe olacaktır. Onun bu eve kendisini huzursuz etmek için geldiğinin farkındadır ve Alev'i canından bezdirmeye ant içer. Bütün bu kaotik ortama dayanamayan Abdullah ise evi terk ederek Ömer'in yanına yerleşir.

KIZILCIK ŞERBETİ 57. BÖLÜM FRAGMANI: Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak?

Kıvılcım'a linç kampanyası başlatan iş adamını önce uyaran Ömer, adamın laftan anlamaması sonucunda ona hayatının dersini verecektir.

Fatih ve Görkem'in ilişkisi çok mutlu bir şekilde devam ederken aileler de bu durumdan hoşnuttur.

SON DAKİKA