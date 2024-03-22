KIZILCIK ŞERBETİ 57. BÖLÜM FRAGMANI: Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak?

KIZILCIK ŞERBETİ 56. BÖLÜM KONUSU

Alev'in bavuluna alarak Abdullah'ın evine gelmesiyle herkes büyük bir şok yaşarken, en sakin kalan kişi Pembe olacaktır. Onun bu eve kendisini huzursuz etmek için geldiğinin farkındadır ve Alev'i canından bezdirmeye ant içer. Bütün bu kaotik ortama dayanamayan Abdullah ise evi terk ederek Ömer'in yanına yerleşir.