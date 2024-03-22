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KIZILCIK ŞERBETİ 56. BÖLÜM İZLE – Show TV Kızılcık Şerbeti son bölüm izle, tek parça, kesintisiz, full HD
Giriş Tarihi: 22.03.2024 20:14
Güncelleme Tarihi: 22.03.2024
20:14
Kızılcık Şerbeti 56. Bölüm izle araştırmaları başladı. Show TV'nin iki uç aile arasında kalan bir aşk hikayesini anlatan dizisi Kızılcık Şerbeti yeni bölüm izle ekranı ile yayında. Alev'in bavuluna alarak Abdullah'ın evine gelmesiyle herkes büyük bir şok yaşarken, en sakin kalan kişi Pembe olacaktır. Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya ve Barış Kılıç'ın yer aldığı dizide bu hafta da heyecanın dozu artıyor. Bütün bu kaotik ortama dayanamayan Abdullah ise evi terk ederek Ömer'in yanına yerleşir. İşte, Kızılcık Şerbeti son bölüm full izle, kesintisiz, tek parça, HD izle ekranı…