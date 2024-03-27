Video Fragman Kızılcık Şerbeti 57. Bölüm fragmanı yayınlandı! SHOW TV Kızılcık Şerbeti 57. Bölüm Fragmanı İZLE! | Video
Kızılcık Şerbeti 57. Bölüm fragmanı yayınlandı! SHOW TV Kızılcık Şerbeti 57. Bölüm Fragmanı İZLE! | Video

Kızılcık Şerbeti 57. Bölüm fragmanı yayınlandı! SHOW TV Kızılcık Şerbeti 57. Bölüm Fragmanı İZLE! | Video

27.03.2024 | 08:58

SHOW TV Kızılcık Şerbeti 57. Bölüm fragmanı yayınlandı! Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölümünde, Alev'in son bölümde merdivenden ittiği Pembe'nin iyileştiği, Abdullah'ın ise Alev'e 'Bitti, ben artık yapamayacağım' dediği görülüyor. Nilay ailesini bulmak isterken Giray ve Doğa’nın ilk kez karşılaştığı anlar merak uyandırdı. Nursema’ya kapıldığını Kıvılcım’a itiraf eden Rüzgar’ın konuşmasına şahit olan Umut ne yapacak?

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