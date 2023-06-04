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Haberler Galeri Son dakika | İYİ Parti'de seçim değerlendirmesi tamam; CHP ortaklığı bitiyor!
Giriş Tarihi: 04.06.2023 15:59 Güncelleme Tarihi: 04.06.2023 16:42

Son dakika | İYİ Parti'de seçim değerlendirmesi tamam; CHP ortaklığı bitiyor!

Son dakika haberler: İYİ Parti'de seçim yenilgisinin faturası masa ortaklığına kesildi. Meral Akşener önceki gün partisinin idari kurulları ve 28. dönem milletvekillerini topladı. Toplantılarda kaybedilen oyların analizi yapıldı. Genel hatlarıyla sonucun sorumlusu olarak CHP ve CHP ile yapılan işbirliği olarak görüldü. İYİ Parti'nin seçim değerlendirmesinde "CHP'nin yanlış politikası nedeniyle oy kaybettik" vurgusu yaptı. Yapılan değerlendirmelerin neticesinde İYİ Parti, masayı kalıcı olarak dağıtıp CHP'den de ayrılarak anamuhalefet olmak için çalışmayı hedefliyor

SABAH İNTERNET
Son dakika | İYİ Parti’de seçim değerlendirmesi tamam; CHP ortaklığı bitiyor!

14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun 8'li masasında kazanlar kaynamaya devam ediyor. Seçimin iki turunda da alınan ağır yenilgi ile tüm partililer birbirini suçlarken CHP'den 40'a yakın vekil koparan seçmensiz partiler halinden memnun. Ancak İYİ Parti'de hem taban hem de parti yönetiminde CHP başta olmak üzere 8'li masa ortaklığına tepki büyüyor. Yapılan seçim değerlendirmesinde İYİ Parti'nin CHP'nin politikaları nedeniyle milliyetçi muhafazakar taban ile buluşmakta zorlanıldığı kanaati ağır bastı.

Son dakika | İYİ Parti’de seçim değerlendirmesi tamam; CHP ortaklığı bitiyor!

KOPUŞ BAŞLADI

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde aldığı üst üste yenilgilerin ardından 8'li koalisyon masasında kopuş çabuk başladı. Önce İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz "İttifak bitmiştir" diyerek masayı dağıttı. Ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteğiyle Meclis'e girebilen ve 10 milletvekili çıkaran Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, "İttifak uzun bile sürdü" çıkışı yaptı. Ancak masanın iki büyük ortağından biri olan İYİ Parti'de yetkili kurullar hak edilen oy oranına ulaşılamadığını düşünüyor.

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Son dakika | İYİ Parti’de seçim değerlendirmesi tamam; CHP ortaklığı bitiyor!

SEBEBİ CHP'NİN YANLIŞ POLİTİKALARI

İYİ Parti lideri Meral Akşener, seçim sonuçlarını değerlendirmek için Başkanlık Divanı'nı Genel İdare Kurulu'nu ve partisinin 28. dönem milletvekillerini topladı. Gündemde, partide yaşanan oy kaybı vardı. Partililer, koalisyonun 28 Mayıs akşamı sona erdiği görüşünü paylaştı.

Son dakika | İYİ Parti’de seçim değerlendirmesi tamam; CHP ortaklığı bitiyor!

'SEÇMENİ BİLE OLMAYAN PARTİLER...'

Bazı partililer ise Akşener ile görüşmelerde "Millet İttifakı'nın İYİ Parti'ye oy kaybettirdiği görüşünü" savunarak "CHP'nin seçim dönemi izlediği yanlış politikalar ve siyasi hatalar nedeniyle İYİ Parti'nin milliyetçi muhafazakâr seçmeni kucaklayamadığını" paylaştı. İYİ Parti yöneticilerinden Metin Ergun, "Sözünüz kadar oyunuz olsaydı sonuç değişirdi" derken İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Burak Akburak, "Seçmeni olmayan partilerin yöneticileri konuşmalarına dikkat etmeli" çıkışı yaptı.

Son dakika | İYİ Parti’de seçim değerlendirmesi tamam; CHP ortaklığı bitiyor!

CHP'DEN AYRILIP ANA MUHALEFETİ HEDEFLEME FİKRİ ÖNE ÇIKTI

Cumhuriyet'in haberine göre CHP'liler de İYİ Parti'yi suçladı. Buna göre CHP'li milletvekilleri Akşener'in masadan kalkıp dönmesinin ittifaka oy kaybettirdiğini konuşurken bazı partililer, ittifakın sağlıklı bir şekilde yürütülemeyeceğini açıkladı. Kurmaylar, ittifaka dahil olmayarak İYİ Parti'nin "ana muhalefet partisi olabileceğini" vurguladı.

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