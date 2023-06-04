Son dakika | İYİ Parti’de seçim değerlendirmesi tamam; CHP ortaklığı bitiyor!

14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun 8'li masasında kazanlar kaynamaya devam ediyor. Seçimin iki turunda da alınan ağır yenilgi ile tüm partililer birbirini suçlarken CHP'den 40'a yakın vekil koparan seçmensiz partiler halinden memnun. Ancak İYİ Parti'de hem taban hem de parti yönetiminde CHP başta olmak üzere 8'li masa ortaklığına tepki büyüyor. Yapılan seçim değerlendirmesinde İYİ Parti'nin CHP'nin politikaları nedeniyle milliyetçi muhafazakar taban ile buluşmakta zorlanıldığı kanaati ağır bastı.