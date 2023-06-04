Son dakika | İYİ Parti’de seçim değerlendirmesi tamam; CHP ortaklığı bitiyor!

Son dakika haberler: İYİ Parti'de seçim yenilgisinin faturası masa ortaklığına kesildi. Meral Akşener önceki gün partisinin idari kurulları ve 28. dönem milletvekillerini topladı. Toplantılarda kaybedilen oyların analizi yapıldı. Genel hatlarıyla sonucun sorumlusu olarak CHP ve CHP ile yapılan işbirliği olarak görüldü. İYİ Parti'nin seçim değerlendirmesinde "CHP'nin yanlış politikası nedeniyle oy kaybettik" vurgusu yaptı. Yapılan değerlendirmelerin neticesinde İYİ Parti, masayı kalıcı olarak dağıtıp CHP'den de ayrılarak anamuhalefet olmak için çalışmayı hedefliyor