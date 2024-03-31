Giriş Tarihi: 31.03.2024 17:10
Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
17:10
ORDU SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: 31 Mart 2024 Ordu yerel seçim sonuçları ve canlı oy oranları
Türkiye, Mahalli idareler Seçimleri için sandık başına gitti. Doğu'daki 32 ilde saat 07.00'da başlayan oy verme işlemi 16.00'da sona ererken, diğer illerde 08.00-17.00 saatleri arasında oy kullanıldı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayım işlemleri başladı. Bu kapsamda 2024 yerel seçim sonuçlarında Ordu'da hangi partinin önde olduğu merak ediliyor. Ordu seçim sonuçlarında son durum ne? İşte 2024 Ordu yerel seçim sonuçları