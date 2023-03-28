Giriş Tarihi: 28.03.2023 08:37
Güncelleme Tarihi: 28.03.2023
09:42
PKK'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na videolu açık destek: Birlikte yürüyeceğiz
PKK'dan Kemal Kılıçdaroğlu ve Akşener'li koalisyona videolu destek geldi. Terör saldırılarını 6'lı koalisyon lehine seçimlere kadar durduracaklarını söyleyen PKK Yöneticisi terör elebaşı Bese Hozat, adaylarının Kılıçdaroğlu olduğunu ve Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu gibi isimlerin olduğu koalisyonla birlikte yürüyeceklerini söyledi. HDP'nin de dahil edildiği Koalisyon masasının Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun terör örgütü PKK'nın siyasal uzantısı HDP ile görüşmesinin ardından HDP aday çıkarmayacağını duyuran Pervin Buldan da Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasında duracaklarını belirtti.