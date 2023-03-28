PKK’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na videolu açık destek: Birlikte yürüyeceğiz

Son dakika haberler: PKK'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na açık videolu destek geldi. Terör örgütü Kılıçdaroğlu'na verdiği destek için 'Birlikte yürümek' ifadelerini kullandı.

14 Mayıs Genel Seçimleri için tam anlamıyla günler sayılıyor. Tarihi seçimlere yaklaşırken ilginç ve bir hayli dikkat çeken açıklama ve görüşmeler de gerçekleşiyor. Terör örgütünün siyasi uzantısı olduğunu hiçbir zaman gizlemeyen HDP, partilerini ziyaret eden 7'li Koalisyon Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceğini ilan etti.