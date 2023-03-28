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Haberler Galeri PKK'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na videolu açık destek: Birlikte yürüyeceğiz
Giriş Tarihi: 28.03.2023 08:37 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023 09:42

PKK'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na videolu açık destek: Birlikte yürüyeceğiz

PKK'dan Kemal Kılıçdaroğlu ve Akşener'li koalisyona videolu destek geldi. Terör saldırılarını 6'lı koalisyon lehine seçimlere kadar durduracaklarını söyleyen PKK Yöneticisi terör elebaşı Bese Hozat, adaylarının Kılıçdaroğlu olduğunu ve Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu gibi isimlerin olduğu koalisyonla birlikte yürüyeceklerini söyledi. HDP'nin de dahil edildiği Koalisyon masasının Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun terör örgütü PKK'nın siyasal uzantısı HDP ile görüşmesinin ardından HDP aday çıkarmayacağını duyuran Pervin Buldan da Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasında duracaklarını belirtti.

PKK’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na videolu açık destek: Birlikte yürüyeceğiz

Son dakika haberler: PKK'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na açık videolu destek geldi. Terör örgütü Kılıçdaroğlu'na verdiği destek için 'Birlikte yürümek' ifadelerini kullandı.

14 Mayıs Genel Seçimleri için tam anlamıyla günler sayılıyor. Tarihi seçimlere yaklaşırken ilginç ve bir hayli dikkat çeken açıklama ve görüşmeler de gerçekleşiyor. Terör örgütünün siyasi uzantısı olduğunu hiçbir zaman gizlemeyen HDP, partilerini ziyaret eden 7'li Koalisyon Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceğini ilan etti.

PKK’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na videolu açık destek: Birlikte yürüyeceğiz

Parti olarak seçimlere Yeşil Sol Gelecek adıyla gireceklerini beyan eden HDP'liler cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacaklarını da duyurdu.

7'li Koalisyon adayı Kılıçdaroğlu'na PKK'dan açık destek! "Birlikte güçlü mücadele yürütelim" | Video

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PKK’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na videolu açık destek: Birlikte yürüyeceğiz

TERÖR YANDAŞI HDP'NİN ADAYI KILIÇDAROĞLU

HDP yakın zamanda kirli pazarlıklar gerçekleştirdikleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismini de belirterek açıkça cumhurbaşkanlığı seçimlerinde destek vereceklerini duyurdu.

PKK’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na videolu açık destek: Birlikte yürüyeceğiz

PKK'DAN BİR DESTEK AÇIKLAMASI DAHA!

Sık sık pazarlıklarda elini yükselten HDP'nin bu tutumuna ve Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına bir destek de terör örgütü PKK'dan geldi.

PKK’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na videolu açık destek: Birlikte yürüyeceğiz

"SEÇİMLERE KADAR TERÖR SALDIRILARINI DURDURDUK"

Terör örgütünün yöneticilerinden olan Bese Hozat, açık açık Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasında durduklarını dile getirirken terör eylemlerini de seçimlere kadar durdurduklarını açıkladı.

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