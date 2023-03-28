7'li Koalisyon adayı Kılıçdaroğlu'na PKK'dan açık destek! "Birlikte güçlü mücadele yürütelim" | Video
7'li Koalisyon Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun terör örgütü PKK'nın siyasal uzantısı HDP ile görüşmesinin ardından HDP aday çıkarmayacağını duyurdu. HDP'li Pervin Buldan ayrıca yakın zamanda isim vererek de Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasında duracaklarını belirtti. PKK'dan da Kılıçdaroğlu'na bir destek açıklaması geldi. Terör saldırılarını seçimlere kadar durduracaklarını söyleyen PKK Yöneticisi terör elebaşı Bese Hozat, adaylarının Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi.
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