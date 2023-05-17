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Haberler Galeri SABAH, o hainleri inlerinde görüntülemişti! Almanya bu görüntülerden mi rahatsız oldu?
Giriş Tarihi: 17.05.2023 15:08 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023 16:23

SABAH, o hainleri inlerinde görüntülemişti! Almanya bu görüntülerden mi rahatsız oldu?

Onlarca FETÖ firarisine kucak açan ve Türkiye'nin yargı kararlarını tanımayan Almanya, FETÖ'nün algı imamı firari Cevheri Güven'in şikayeti üzerine Sabah Avrupa Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Cemil Albay ile A Haber muhabiri İsmail Erel'e tebligat dahi yapmadan evlerine şafak baskını yaparak gözaltına aldı. Basın özgürlüğü sınırsız tanıdığını iddia eden Almanya'da gazetecilerin cep telefonlarına ve bilgisayarlarına el konulması üzerine Dışişleri Bakanlığı da harekete geçti. Yapılan bu operasyon SABAH Gazetesi Özel İstihbarat biriminin kısa süre Almanya'nın göbeğinde görüntülediği FETÖ üyelerini akıllara getirdi.

İLKER TURAK
SABAH, o hainleri inlerinde görüntülemişti! Almanya bu görüntülerden mi rahatsız oldu?

FETÖ terör örgütü mensuplarının ihbarının ardından SABAH Almanya Temsilcisi İsmail Erel ile SABAH Avrupa Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Cemil Albay, tebligat dahi almadan gözaltına aldı. Edinilen bilgilere göre, gazeteciler FETÖ'nün firari algı imamı Cevheri Güven ile Ercan Karakoyun'un şikayeti üzerine gözaltına alındı.

SABAH Gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel

SABAH, o hainleri inlerinde görüntülemişti! Almanya bu görüntülerden mi rahatsız oldu?

Alman polisi, SABAH gazetesinin Avrupa haberleri merkezinin bulunduğu Frankfurt ofisine baskın düzenleyip Almanya Temsilcisi İsmail Erel ve Haber Müdürü Cemil Albay'ı gözaltına aldı.

SABAH Avrupa Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Cemil Albay

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SABAH, o hainleri inlerinde görüntülemişti! Almanya bu görüntülerden mi rahatsız oldu?

CEP TELEFONLARI VE BİLGİSAYARLARINA EL KONULDU

Basın özgürlüğüne kara leke olarak düşen Almanya'daki operasyonda Alman polisi, İsmail Erel ve Cemil Albay'ın evlerinde ve SABAH Gazetesi'nin Avrupa ofisinde aramalar gerçekleştirildi. Erel ve Albay'ın bilgisayarları ile cep telefonlarına da el koydu. Gazetecilere şikayet üzerine tebligat dahi yapılmadan şafak baskınıyla gözaltı işlemi yapılması dünyada büyük yankı uyandırdı. İki gazetecinin serbest bırakılması için Dışişleri Bakanlığı ve meslek örgütlerinin devreye girdi.

SABAH gazetecileri neden gözaltına alındı? | Video

SABAH, o hainleri inlerinde görüntülemişti! Almanya bu görüntülerden mi rahatsız oldu?

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ

Diplomatik kaynaklar, iki gazetecinin gözaltına alınmasının basın özgürlüğü yönünden kabul edilemez olduğunu ve bunun Alman makamlarına iletildiğini bildirdi. Kaynaklar, konunun hem Ankara'da hem de Berlin'de protesto konusu yapıldığını, gazetecilere yönelik muamelenin kabul edilemez olduğunu ve gazetecilerin serbest bırakılması için Alman makamlarıyla üst düzey görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.

SABAH, o hainleri inlerinde görüntülemişti! Almanya bu görüntülerden mi rahatsız oldu?

"30'A YAKIN MUHABİRDEN HABER ALAMIYORUZ"

SABAH Gazetesi Haber Koordinatör Abdurrahman Şimşek ise A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada, 30'a yakın muhabirden haber alınamadığını söyledi. Şimşek, "30'a yakın muhabir var. Telefonlarına ulaşamıyoruz. Nereye götürüldüklerini bilmiyoruz." ifadelerini kullandı.

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