SABAH, o hainleri inlerinde görüntülemişti! Almanya bu görüntülerden mi rahatsız oldu?

CEP TELEFONLARI VE BİLGİSAYARLARINA EL KONULDU

Basın özgürlüğüne kara leke olarak düşen Almanya'daki operasyonda Alman polisi, İsmail Erel ve Cemil Albay'ın evlerinde ve SABAH Gazetesi'nin Avrupa ofisinde aramalar gerçekleştirildi. Erel ve Albay'ın bilgisayarları ile cep telefonlarına da el koydu. Gazetecilere şikayet üzerine tebligat dahi yapılmadan şafak baskınıyla gözaltı işlemi yapılması dünyada büyük yankı uyandırdı. İki gazetecinin serbest bırakılması için Dışişleri Bakanlığı ve meslek örgütlerinin devreye girdi.

SABAH gazetecileri neden gözaltına alındı? | Video