SABAH gazetecileri neden gözaltına alındı? | Video

SABAH Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek ve SABAH Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, SABAH Gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel ve SABAH Avrupa Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Cemil Albay, FETÖ'cü Cevheri Güven'in şikayeti üzerine tebligat dahi yapılmadan gözaltına alınmasını değerlendirdi.