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Haberler Galeri Sayısal Loto sonuçları 15 Nisan Pazartesi açıklanıyor! Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama
Giriş Tarihi: 15.04.2024 18:25 Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 18:25

Sayısal Loto sonuçları 15 Nisan Pazartesi açıklanıyor! Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama

Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftanın üç günü gerçekleşen Sayısal Loto çekilişi 15 Nisan 2024 tarihi için araştırılıyor. 247,9 Milyon TL'lik büyük ikramiye 8 şanslı rakamın ardında yatıyor. Sayısal Loto sonuçları ile kazandıran numaralar, Joker ve Süper Star Milli Piyango Online üzerinden sorgulanabilecek. Bu kapsamda MP TV ekranı bilet sahipleri tarafından ziyaret edilmeye başlandı. İşte, 15 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama linki...

Sayısal Loto sonuçları 15 Nisan Pazartesi açıklanıyor! Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama

Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı için araştırmalar hız kazandı. Haftanın ilk çekilişi noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak olup kazandıran rakamlar bir bir ekrana yansıtılacak. Ardında 247,9 Milyon TL'lik büyük ikramiyenin gizli olduğu Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu Milli Piyango Online millipiyangoonline.com adresi üzerinden sorgulanabilecek. Peki; 15 Nisan Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanır?

Sayısal Loto sonuçları 15 Nisan Pazartesi açıklanıyor! Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama

15 NİSAN 2024 SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Piyango Online üzerinden haftada 3 kez oynanan Sayısal Loto Pazartesi çekilişi ile gündemde.

Kazandıran numaralar 15 Nisan 2024 Pazartesi yani bu akşam saat 21.30'da gerçekleşen çekilişle belli olacak.

İşte, çekiliş canlı yayını ve bilet sorgulama ekranı:

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Sayısal Loto sonuçları 15 Nisan Pazartesi açıklanıyor! Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI

SAYISAL LOTO SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI

Sayısal Loto sonuçları 15 Nisan Pazartesi açıklanıyor! Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilirsin.

Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

Oynadığın her kolon 6 TL, Süper Star'lı kolon ise 9 TL'dir.

18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.

Sayısal Loto sonuçları 15 Nisan Pazartesi açıklanıyor! Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal Loto'da isteğe bağlı olarak oynanabilen Süper Star özelliği bulunmaktadır. Süper Star oynamak için 6 sayıya ilave olarak Süper Star için de ayrı bir 90 sayı içinden en az bir sayı işaretlenmesi gerekir. Süper Star'ı oynamak için aynı zamanda Sayısal Loto'yu da oynamak mecburidir.

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