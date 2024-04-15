Sayısal Loto sonuçları 15 Nisan Pazartesi açıklanıyor! Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama

Giriş Tarihi: 15.04.2024 18:25
Güncelleme Tarihi: 15.04.2024
18:25
Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftanın üç günü gerçekleşen Sayısal Loto çekilişi 15 Nisan 2024 tarihi için araştırılıyor. 247,9 Milyon TL'lik büyük ikramiye 8 şanslı rakamın ardında yatıyor. Sayısal Loto sonuçları ile kazandıran numaralar, Joker ve Süper Star Milli Piyango Online üzerinden sorgulanabilecek. Bu kapsamda MP TV ekranı bilet sahipleri tarafından ziyaret edilmeye başlandı. İşte, 15 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama linki...