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Haberler Galeri Son dakika | Başkan Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı'nda Büyük İstanbul Mitingi: Tarihi kalabalık...
Giriş Tarihi: 07.05.2023 07:32 Güncelleme Tarihi: 07.05.2023 07:32

Son dakika | Başkan Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı'nda Büyük İstanbul Mitingi: Tarihi kalabalık...

Son dakika İstanbul Mitingi haberleri: İstanbul, Atatürk Havalimanı'nda tarihi bir Başkan Recep Tayyip Erdoğan buluşmasına hazırlanıyor. Büyük İstanbul Mitingi ismi verilen tarihi miller buluşmasında 1 milyonun üzerinde katılım olacağı öngörülüyor. 7 partinin birleşerek Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday yapan koalisyon ortaklarının dün gerçekleştirdiği Maltepe mitinginde hepsi birleşmesine rağmen miting alanını dolduramamasının ardından Başkan Erdoğan'ın miting görüntülerini paylaşması sosyal medyada gündem olurken İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren İstanbul Mitingi için hareketlilik başladı. Bazı yollar yoğunluk nedeniyle kapatıldı.

Son dakika | Başkan Erdoğan’dan Atatürk Havalimanı’nda Büyük İstanbul Mitingi: Tarihi kalabalık...

Son dakika Atatürk Havalimanı ve Erdoğan İstanbul Mitingi haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimleri öncesi vatandaşlarla en büyük buluşmasını yarın İstanbul'da gerçekleştirecek. Milyonlarca vatandaşın katılması beklenen "Yüzyılın Mitingi" Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek. Başkan Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın ortak katılımlarıyla saat 16.00'da başlayacak "Yüzyılın Mitingi" öncesi hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. AK Parti İstanbul İl Teşkilatı, Türkiye Yüzyılı'nın arifesinde gerçekleştirilecek "Yüzyılın Mitingi"nde tarihi fotoğraf için adeta seferberlik ilan etti. Mitinge milyonun üzerinde yoğun katılım beklenirken bazı yollar ve güzergahlar trafiğe kapatıldı.

Son dakika | Başkan Erdoğan’dan Atatürk Havalimanı’nda Büyük İstanbul Mitingi: Tarihi kalabalık...

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, vatandaşların davet edilmesinden miting alanının süslenmesine, ulaşım hizmetinden ikramlara kadar her detay için titizlikle çalışıyor. Dev miting için alana giriş ve çıkışlarda bulunan güvenlik önlemleri için çalışmalar tamamlandı. Sahne kurulumu bitti ve sahneye ve alana dev ekranlar ile ses sistemleri yerleştirildi. Bayraklar ile süsleme ve ulaşım koordinasyonu gibi çalışmalar devam ediyor. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada mitinge tarihi katılımın beklendiği kaydedildi.

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Son dakika | Başkan Erdoğan’dan Atatürk Havalimanı’nda Büyük İstanbul Mitingi: Tarihi kalabalık...

ATATÜRK HAVALİMANI MİLYONLARA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Yenikapı Miting Alanı'ndan yaklaşık 1.5 kat daha büyük olan Atatürk Havalimanı'nın milyonlarca kişiye ev sahipliği yapacağı ifade edildi.

Son dakika | Başkan Erdoğan’dan Atatürk Havalimanı’nda Büyük İstanbul Mitingi: Tarihi kalabalık...

ERDOĞAN'IN İSTANBUL MİTİNGİ İÇİN "YÜZYILIN MİTİNGİ" İFADESİ

Açıklamada ayrıca, seçimler için uzun süredir saha çalışmalarını sürdüren İstanbul Teşkilatı'nın "Yüz Yüze 100 Gün", "İstanbul'un Sözü: Birlik İrade Zafer" , "Nef Stadyumu'nda 100 Bin Sandık Görevlisiyle Buluşma" , "Sokak Bazlı Hane Ziyaretleri" ve toplu açılış törenleri gibi saha çalışmalarını "Yüzyılın Mitingi" ile taçlandırmayı hedeflediği belirtildi.

Son dakika | Başkan Erdoğan’dan Atatürk Havalimanı’nda Büyük İstanbul Mitingi: Tarihi kalabalık...

ULAŞIM REHBERİ YAYINLANDI

Milyonlara ev sahipliği yapması beklenen miting için vatandaşların alana rahatlıkla erişebilmesi adına ulaşım rehberi yayımlandı.

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