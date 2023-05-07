Giriş Tarihi: 07.05.2023 07:32
Güncelleme Tarihi: 07.05.2023
07:32
Son dakika | Başkan Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı'nda Büyük İstanbul Mitingi: Tarihi kalabalık...
Son dakika İstanbul Mitingi haberleri: İstanbul, Atatürk Havalimanı'nda tarihi bir Başkan Recep Tayyip Erdoğan buluşmasına hazırlanıyor. Büyük İstanbul Mitingi ismi verilen tarihi miller buluşmasında 1 milyonun üzerinde katılım olacağı öngörülüyor. 7 partinin birleşerek Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday yapan koalisyon ortaklarının dün gerçekleştirdiği Maltepe mitinginde hepsi birleşmesine rağmen miting alanını dolduramamasının ardından Başkan Erdoğan'ın miting görüntülerini paylaşması sosyal medyada gündem olurken İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren İstanbul Mitingi için hareketlilik başladı. Bazı yollar yoğunluk nedeniyle kapatıldı.