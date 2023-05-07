SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'ın İstanbul Mitingine insan seli! | Video

Son dakika İstanbul Mitingi haberleri: İstanbullular, Atatürk Havalimanı'nda tarihi bir mitingle Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile buluştu. Büyük İstanbul Mitingi ismi verilen tarihi millet buluşmasında 2 milyona yakın katılım gerçekleşti. 7'li masa ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu Maltepe meydanında miting alanını dolduramamasının ardından AK Parti'nin Büyük İstanbul Mitingi için saatler öncesinden İstanbul'un sayısız sokak ve caddesinde insan seli oluştu. Vatandaşlar Başkan Erdoğan ile İstanbul mitinginde buluşmak için saatlerce alana ulaşım sağlamaya çalıştı. İşte Başkan Erdoğan'ın büyük İstanbul Mitingine dair önemli not ve görüntüler...