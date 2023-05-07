AK Parti mitingine rekor katılım! Başkan Erdoğan açıkladı: "1 milyon 700 bin kişi burada!" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz hain darbe girişiminin sembolü Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Büyük İstanbul Mitingi'ne katılıyor. Yüz binlerin akın ettiği tarihi miting öncesi, belirlenen çevre noktalardan ring otobüsleri kalktı, Millet Bahçesi'ne dev platform ve ses sistemleri kuruldu. Öte yandan gelen son dakika haberine göre Başkan Erdoğan miting alanına geldi. Erdoğan, Yüzyılın mitinginde önemli açıklamalarda bulunuyor.