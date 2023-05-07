AK Parti mitingine rekor katılım! Başkan Erdoğan açıkladı: "1 milyon 700 bin kişi burada!" | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz hain darbe girişiminin sembolü Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Büyük İstanbul Mitingi'ne katılıyor. Yüz binlerin akın ettiği tarihi miting öncesi, belirlenen çevre noktalardan ring otobüsleri kalktı, Millet Bahçesi'ne dev platform ve ses sistemleri kuruldu. Öte yandan gelen son dakika haberine göre Başkan Erdoğan miting alanına geldi. Erdoğan, Yüzyılın mitinginde önemli açıklamalarda bulunuyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:04
06:00
00:50
Bakan Bozdağ’dan Şanlıurfa’ya TEKNOFEST müjdesi | Video 07.05.2023 | 15:16
03:12
05:57
09:46
02:26
01:50
02:35
MİT'ten PKK'nın sözde sorumlusuna nokta operasyon | Video 07.05.2023 | 10:06
01:57
Başkan Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı'nda Büyük İstanbul Mitingi | Video 07.05.2023 | 09:14
02:44
12:11
Bakan Kurum: "Zonguldak’ımıza bin 650 konut inşa ediyoruz’" | Video 07.05.2023 | 08:35
03:07
Bakan Kasapoğlu balıkçı esnafıyla bir araya geldi | Video 07.05.2023 | 08:34
01:35
53:04
00:03
7'li koalisyona İstanbul mitinginde soğuk duş! VİDEOHABER 06.05.2023 | 18:52
01:01:33
00:56
35:29
Seçim ilk turda biter mi? Batı neden seçime müdahale ediyor? | Video 06.05.2023 | 13:03
10:56
İstanbul Yüzyılın Mitingine hazır! Milyonlarca vatandaş katılacak | Video 06.05.2023 | 13:14