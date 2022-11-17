Son dakika | Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan flaş açıklamalar: Haziran’da sil baştan...

7 YIL ÖNCEKİ TESPİTLERİMİZ BUGÜN HAKLILIĞINI İSPATLADI

G20 Bali Zirvesi'nin temasını "Birlikte Toparlanma -Daha Güçlü Toparlanma" oluşturdu. Gıda ve enerji güvenliği de zirvenin temel başlıkları olarak ön plana çıktı. Gıda güvenliği meselesi 2015 yılında deruhte ettiğimiz G20 Dönem Başkanlığımızın ana gündem maddelerinden biriydi. G20 tarihindeki ilk enerji bakanları toplantısı da yine bizim dönem başkanlığımızda icra edildi. Antalya Zirvesi'nden bugüne yaşananlar, ülkemizin 7 yıl önce gündeme taşıdığı konuların isabetini de böylece göstermiş oldu. İştirak ettiğimiz oturumlarda enerji ve sağlık başlıklarında Türkiye olarak attığımız adımların takdir topladığını da gördük. Aynı şekilde Rusya-Ukrayna arasındaki esir takası ve tahıl koridoru girişimimizin dünya liderleri tarafından memnuniyetle karşılandığına da şahit olduk.