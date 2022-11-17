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Haberler Galeri Son dakika | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan flaş açıklamalar: Haziran'da sil baştan...
Giriş Tarihi: 17.11.2022 12:54 Güncelleme Tarihi: 17.11.2022 12:54

Son dakika | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan flaş açıklamalar: Haziran'da sil baştan...

Son dakika haberler: Başkan Recep Tayyip Erdoğan G20 zirvesine katıldığı Endonezya'dan dönüşte uçakta gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Gündeme, dış politika ve atılacak adımlara ilişkin çok önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan Biden, Macron ve Meloni ile görüşmesine dair bilgiler verirken Taksim İstiklal'de gerçekleştirilen hain terör saldırısının takibi ve muhalefetin duruşuna dair de çok kritik sözler kullandı. Erdoğan ayrıca Esad ile yeniden görüşme konusundaki soruyu da cevapladı.

ŞEBNEM BURSALI
HASAN BASRİ YALÇIN
Son dakika | Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan flaş açıklamalar: Haziran’da sil baştan...

Son dakika haberler: Başkan Recep Tayyip Erdoğan G20 zirvesi dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündemedair çok önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan Biden, Macron ve Meloni ile görüşmesine ilişkin bilgiler verirken Taksim'de PKK terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain saldırıya ve muhalefetin duruşuna dair de çok önemli ifadeler kullandı. Erdoğan ayrıca Esad ile yeniden görüşme konusundaki soruyu da cevapladı.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

Son dakika | Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan flaş açıklamalar: Haziran’da sil baştan...

VERİMLİ GEÇEN BİR G20 ZİRVESİ OLDU

G20 Bali Zirvesi'ndeki programımızı hamdolsun başarıyla tamamladık. Samimi misafirperverlikleri için Endonezya makamlarına tekrar teşekkür ediyorum. Zirve öncesinde Cumhurbaşkanı JokoWidodo'yla bakanlarımızın katılımıyla bir görüşme gerçekleştirdik. Kendisiyle ikili ilişkilerimizi tüm yönleriyle kapsamlı bir şekilde ele aldık. Ülkelerimiz arasında kurduğumuz Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi, ilişkilerimiz açısından tarihi bir adımdır. Konseyimizin ilk toplantısını da kısa sürede gerçekleştirerek, yakaladığımız ivmeyi devam ettirmek istiyoruz. Ortak hedefimiz olan 10 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak için gayretlerimizi artırma kararı aldık. Savunma, teknoloji, inovasyon, çevre, ormancılık ve kalkınma iş birliği alanlarında imzaladığımız 5 anlaşmanın bu süreci kolaylaştıracağına inanıyorum. Özellikle savunma sanayii alanında iki ülke arasında ciddi bir iş birliği potansiyeli olduğunu görüyoruz.

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Son dakika | Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan flaş açıklamalar: Haziran’da sil baştan...

7 YIL ÖNCEKİ TESPİTLERİMİZ BUGÜN HAKLILIĞINI İSPATLADI

G20 Bali Zirvesi'nin temasını "Birlikte Toparlanma -Daha Güçlü Toparlanma" oluşturdu. Gıda ve enerji güvenliği de zirvenin temel başlıkları olarak ön plana çıktı. Gıda güvenliği meselesi 2015 yılında deruhte ettiğimiz G20 Dönem Başkanlığımızın ana gündem maddelerinden biriydi. G20 tarihindeki ilk enerji bakanları toplantısı da yine bizim dönem başkanlığımızda icra edildi. Antalya Zirvesi'nden bugüne yaşananlar, ülkemizin 7 yıl önce gündeme taşıdığı konuların isabetini de böylece göstermiş oldu. İştirak ettiğimiz oturumlarda enerji ve sağlık başlıklarında Türkiye olarak attığımız adımların takdir topladığını da gördük. Aynı şekilde Rusya-Ukrayna arasındaki esir takası ve tahıl koridoru girişimimizin dünya liderleri tarafından memnuniyetle karşılandığına da şahit olduk.

Son dakika | Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan flaş açıklamalar: Haziran’da sil baştan...

BİLDİRGEYE TÜRKİYE İMZASI

20 Bali Bildirgesine de ülkemizin önemli katkıları oldu. Rusya-Ukrayna krizine yönelik her tarafla konuşabilme yeteneğiyle ara bulucu bir rol oynayan ülkemiz ortak bir bildirgenin çıkarılmasında aktif bir tutum sergiledi. Ülkemiz öncülüğünde hayata geçirilen Karadeniz Tahıl Koridoru Girişimi, Türkiye ve İstanbul Anlaşmasına da referans verilerek tüm G20 ülkelerince memnuniyetle karşılandı. Mülteciler konusunda iş birliği içerisinde olunması gerekliliği de G20 Bildirgesinde bağımsız bir paragraf olarak yer alabildi.

Son dakika | Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan flaş açıklamalar: Haziran’da sil baştan...

Zirve marjında ayrıca mevkidaşlarımla ikili görüşmeler de gerçekleştirdim. Bu temaslarımızda savunmadan enerjiye, terörle mücadeleden yatırım, ticaret ve turizme kadar gündemimizde yer alan konuları istişare ettik. Ziyaretimizin ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

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