Son Dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan flaş açıklamalar: "Haziran'da sil baştan..." | Video
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Son dakika haberler: Başkan Recep Tayyip Erdoğan G20 zirvesine katıldığı Endonezya'dan dönüşte uçakta gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Gündeme, dış politika ve atılacak adımlara ilişkin çok önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan Biden, Macron ve Meloni ile görüşmesine dair bilgiler verirken Taksim İstiklal'de gerçekleştirilen hain terör saldırısının takibi ve muhalefetin duruşuna dair de çok kritik sözler kullandı. Erdoğan ayrıca Esad ile yeniden görüşme konusundaki soruyu da cevapladı.