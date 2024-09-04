SON DAKİKA: CHP’li İBB görmezden gelmişti! Bakanlık açıkladı: Vaniköy’deki kaçak villa için yıkım kararı

Çevre, şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Üsküdar Vaniköy'de suç örgütü lideri Adnan Oktar'ın kullandığı daha sonra ise Rus iş insanı Boris Borisenko'ya 26 Milyon Dolara satılan ve kaçak villa yapılan alanların yıkılmasına karar verdi. Yıkım bugün gerçekleştirilecek.

