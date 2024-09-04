Giriş Tarihi: 04.09.2024 08:18
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024
08:18
SON DAKİKA: CHP’li İBB görmezden gelmişti! Bakanlık açıkladı: Vaniköy'deki kaçak villa için yıkım kararı
Son dakika haberleri: Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeki izinsiz yapılan inşaata İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin göz yumduğu belgelenmişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından mühürlenen villanın kaçak eklentilerinin yıkımının, İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerimizin koordinesinde bugün gerçekleştirileceği ifade edildi. İşte detaylar...