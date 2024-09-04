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Haberler Galeri SON DAKİKA: CHP’li İBB görmezden gelmişti! Bakanlık açıkladı: Vaniköy'deki kaçak villa için yıkım kararı
Giriş Tarihi: 04.09.2024 08:18 Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 08:18

SON DAKİKA: CHP’li İBB görmezden gelmişti! Bakanlık açıkladı: Vaniköy'deki kaçak villa için yıkım kararı

Son dakika haberleri: Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeki izinsiz yapılan inşaata İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin göz yumduğu belgelenmişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından mühürlenen villanın kaçak eklentilerinin yıkımının, İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerimizin koordinesinde bugün gerçekleştirileceği ifade edildi. İşte detaylar...

MUSTAFA BAKIRHAN
SON DAKİKA: CHP’li İBB görmezden gelmişti! Bakanlık açıkladı: Vaniköy’deki kaçak villa için yıkım kararı

Çevre, şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Üsküdar Vaniköy'de suç örgütü lideri Adnan Oktar'ın kullandığı daha sonra ise Rus iş insanı Boris Borisenko'ya 26 Milyon Dolara satılan ve kaçak villa yapılan alanların yıkılmasına karar verdi. Yıkım bugün gerçekleştirilecek.

SON DAKİKA: CHP’li İBB görmezden gelmişti! Bakanlık açıkladı: Vaniköy’deki kaçak villa için yıkım kararı

Çevre, şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Üsküdar Vaniköy'de suç örgütü lideri Adnan Oktar'ın kullandığı daha sonra ise Rus iş insanı Boris Borisenko'ya 26 Milyon Dolara satılan ve kaçak villa yapılan alanların yıkılmasına karar verdi.

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SON DAKİKA: CHP’li İBB görmezden gelmişti! Bakanlık açıkladı: Vaniköy’deki kaçak villa için yıkım kararı

Yıkım bugün gerçekleştirilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın mühürlediği 'Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeki villanın kaçak eklentilerinin yıkımı, İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerimizin koordinesinde bugün gerçekleştirilecek.

SON DAKİKA: CHP’li İBB görmezden gelmişti! Bakanlık açıkladı: Vaniköy’deki kaçak villa için yıkım kararı

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Çevre, şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İBB yetki alanındaki villadaki kaçak inşaatın İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerimizce durdurulduğu hatırlatıldı.

SON DAKİKA: CHP’li İBB görmezden gelmişti! Bakanlık açıkladı: Vaniköy’deki kaçak villa için yıkım kararı

Kaçak yapılara ilişkin yıkımın yine il müdürlüğümüz koordinesinde bugün gerçekleştirileceği belirtildi.

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