Bakanlıktan Vaniköy'deki kaçak yapı için yıkım kararı | Video
Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeki izinsiz yapılan inşaata İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin göz yumduğu belgelenmişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından mühürlenen villanın kaçak eklentilerinin yıkımının, İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerimizin koordinesinde bugün gerçekleştirileceği ifade edildi.
Paylaşımda, "Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki sahası içerisinde bir takım izinsiz inşai faaliyetlerin gerçekleştiği tespit edilmiş ve ruhsatsız yapılar Bakanlığımızca mühürlenmişti. Tespit edilen alanda yer alan ruhsatsız, kaçak yapılar ve iskânlı yapıdaki eklentilerle ilgili yıkım faaliyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekiplerimiz koordinesinde bugün gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi.
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