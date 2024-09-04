SON DAKİKA: İstanbul Boğazı’ndaki kaçak villa yıkım anı kamerada
Çevre, şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Üsküdar Vaniköy'de suç örgütü lideri Adnan Oktar'ın kullandığı daha sonra ise Rus iş insanı Boris Borisenko'ya 26 Milyon Dolara satılan ve kaçak villa yapılan alanların yıkılmasına karar verdi. Çevre, şehircilik ve İklim Değişikliği İstanbul İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yıkılmaya başlanmasının ardından alana gelen İBB ekipleri de başka bir taraftan yıkıma başladı.
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