Son dakika | Eski Bakan açıkladı: Meral Akşener FETÖ’nün mektubunu getirdi!

TANSU HANIM GÖRÜŞMEYİNCE AĞLADI!

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Meral Akşener sizinle görüşmek istiyor dedim. Bana 'Bırak o kadını sayın Dinç' dedi. İndim aşağıya, Tansu Hanım seninle görüşmek istemiyor dedim. Başladı ağlamaya. Koltuğunun altında da mavi bir dosya var.