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Haberler Galeri Son dakika | Eski Bakan açıkladı: Meral Akşener FETÖ'nün mektubunu getirdi!
Giriş Tarihi: 08.05.2023 08:04 Güncelleme Tarihi: 08.05.2023 09:55

Son dakika | Eski Bakan açıkladı: Meral Akşener FETÖ'nün mektubunu getirdi!

Eski Sağlık Bakanlarından Kazım Dinç, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, DYP'nin iktidarda ve Akşener'in de DYP'de olduğu dönemde Başbakan Tansu Çiller'e FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir mektubunu getirdiğini açıkladı.

ABBAS ÇAKAR
Son dakika | Eski Bakan açıkladı: Meral Akşener FETÖ’nün mektubunu getirdi!

İYİ Parti lideri Akşener'in, DYP'de olduğu dönemde, FETÖ elebaşından mektup getirdiği Başbakan Tansu Çiller tarafından kabul edilmeyince ağladığı ortaya çıktı

Son dakika | Eski Bakan açıkladı: Meral Akşener FETÖ’nün mektubunu getirdi!

Eski Sağlık Bakanı M. Kazım Dinç, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, DYP'de olduğu dönemde Başbakan Tansu Çiller'e FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir mektubunu getirdiğini, ancak kabul edilmediğini söyledi.

Eski Bakan açıkladı! Meral Akşener FETÖ'nün mektubunu getirdi | Video

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Son dakika | Eski Bakan açıkladı: Meral Akşener FETÖ’nün mektubunu getirdi!

Kocaeli'de yaşayan Dinç, bir Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaşadıklarını şöyle anlattı:

Son dakika | Eski Bakan açıkladı: Meral Akşener FETÖ’nün mektubunu getirdi!

"Akşener 1994'te DYP'den belediye başkan adayı oldu, kaybetti. O zamanlar 'Abiciğim' derdi. Bakanlar Kurulu'ndan çıktım. O sırada yanıma geldi, Tansu Hanım'la görüşmek istediğini, görüşemediğini söyledi. Tansu Hanım'ın yanına gittim.

Eski Bakan Kazım Dinç açıkladı: "Meral Akşener FETÖ'nün mektubunu getirdi!" | Video

Son dakika | Eski Bakan açıkladı: Meral Akşener FETÖ’nün mektubunu getirdi!

TANSU HANIM GÖRÜŞMEYİNCE AĞLADI!

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Meral Akşener sizinle görüşmek istiyor dedim. Bana 'Bırak o kadını sayın Dinç' dedi. İndim aşağıya, Tansu Hanım seninle görüşmek istemiyor dedim. Başladı ağlamaya. Koltuğunun altında da mavi bir dosya var.

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