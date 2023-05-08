Video Haber Eski Bakan Kazım Dinç açıkladı: "Meral Akşener FETÖ'nün mektubunu getirdi!" | Video
Eski Bakan Kazım Dinç açıkladı:

Eski Bakan Kazım Dinç açıkladı: "Meral Akşener FETÖ'nün mektubunu getirdi!" | Video

08.05.2023 | 09:13

Eski Sağlık Bakanlarından Kazım Dinç, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, DYP'nin iktidarda ve Akşener'in de DYP'de olduğu dönemde Başbakan Tansu Çiller'e FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir mektubunu getirdiğini açıkladı.

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