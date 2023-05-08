Eski Bakan açıkladı! Meral Akşener FETÖ'nün mektubunu getirdi | Video
Eski Sağlık Bakanlarından Kazım Dinç, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, DYP'nin iktidarda ve Akşener'in de DYP'de olduğu dönemde Başbakan Tansu Çiller'e FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir mektubunu getirdiğini açıkladı.
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