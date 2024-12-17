SON DAKİKA | FETÖ’nün karanlık planları, SABAH’ın manşetleriyle çöktü: 17/25 Aralık’ta hedef Türkiye’ydi

Son dakika haberi: 17 Aralık 2013 sabahı, her şey sıradan bir gün gibi görünüyordu. O dönem başbakanlık koltuğunda oturan Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da bir törene katılmak üzere yola çıkmıştı. Ancak sabahın erken saatlerinden itibaren olağan dışı bir hareketlilik vardı. "Yolsuzluk yaptılar" yalanıyla çok sayıda kişinin gözaltına alındığı büyük bir operasyon başlatılmıştı. FETÖ (Fetullahçı Terör Örgütü) mensupları dışında kimsenin haberi olmayan bu kirli operasyon, gün ilerledikçe bir darbe girişimi olarak netleşti. 17 Aralık, FETÖ'nün 7 Şubat 2012'de MİT'e yönelik hamlesiyle ortaya koyduğu amacından asla vazgeçmediğini ilan ettiği bir tarih oldu.



