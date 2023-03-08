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Haberler Galeri Son dakika | HDP 6'lı koalisyona katılıyor! İtiraf gibi açıklama geldi
Giriş Tarihi: 08.03.2023 12:11 Güncelleme Tarihi: 08.03.2023 12:19

Son dakika | HDP 6'lı koalisyona katılıyor! İtiraf gibi açıklama geldi

6'lı koalisyon masasının HDP işbirliğinde son dakika gelişmesi... Birbirine ettikleri hakaret ve küfürleri birkaç günde yutarak tekrar bir araya gelen altılı koalisyonda masa PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yi de bünyesine katma hazırlığını tamamlamış görünüyor. CHP başta olmak üzere kurmayların alıştıra alıştıra normalleştirmeye çalıştığı HDP işbirliğinde küçük ortaklardan Saadet Partisi'nden de itiraf gibi bir açıklama geldi. Bununla da kalınmadı ve HDP'ye bakanlık sorusuna "olabilir" cevapları yükselmeye başladı.

SABAH İNTERNET
Son dakika | HDP 6’lı koalisyona katılıyor! İtiraf gibi açıklama geldi

Son dakika 6'lı masa haberleri: Meral Akşener'in zehir zemberek sözleri ve sosyal medyada küfürleşmeye varan kavgaların ardından zoraki bir işbirliğine giderek Cumhurbaşkanı adayı olarak Kılıçdaroğlu'nu açıklayan altılı masada HDP hareketliliği yaşanıyor. HDP'nin masaya dahil edilmesi konusunda büyük tepki çeken koalisyon ekibinde seçmene adeta tuzak kurmaya çalışan masada HDP'nin katılması için bulunan formül PKK'nın uzantısını masanın değil bizzat Kılıçdaroğlu'nun ortağı yaparak hem sorumluluk almamak hem de oy arttırmak. Bu yolla gerçekleşecek yeni yapıda masanın diğer ortakları "Benim haberim ve temasım yok" diyerek konuyu Kılıçdaroğlu'nun kendi iradesiyle gerçekleştirdiği bir ortaklık olarak kamuoyuna yansıtacak.

Son dakika | HDP 6’lı koalisyona katılıyor! İtiraf gibi açıklama geldi

İLK ADIM NORMALLEŞTİRME

HDP ile temas ve ortaklığın olağan kabul edilmesi için ilk rolü CHP üstlendi. Daha önce "Dağlardan talimat alan Demirtaş'ın CHP üzerinden dedikodu siyaseti ile manşet olma çabası ortadadır" diyen CHP sözcüsü Özgür Özel bugün ise bizzat "HDP ziyareti olasıdır" diyerek kapıyı araladı.

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Son dakika | HDP 6’lı koalisyona katılıyor! İtiraf gibi açıklama geldi

AKŞENER DE SENARYODA ROLÜNÜ ALDI "CHP HDP İLE GÖRÜŞEBİLİR"

Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağını söyleyen Akşener 'CHP ile HDP görüşebilir mi?' sorusuna "CHP, HDP ile görüşebilir, bu net. Ama bize getiremez" cevabını verdi.

Son dakika | HDP 6’lı koalisyona katılıyor! İtiraf gibi açıklama geldi

ARTÇI DESTEK SAADET PARTİSİ'NDEN

CHP'nin ardından masanın aday açıklayıcı küçük ortağı Saadet Partisi'nden de HDP ile ilişkilerin normal olduğu ve izleyecekleri görmedim-duymadım-bilmiyorum siyasetini itiraf ettiği açıklamaları gündeme düştü.

Son dakika | HDP 6’lı koalisyona katılıyor! İtiraf gibi açıklama geldi

HDP'YE GİTMEMESİ EKSİKLİK OLUR

Saadet Partisi sözcüsü Birol Aydın katıldığı canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile yapacağı görüşmeye ilişkin şunları söyledi:

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