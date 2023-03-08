Son dakika | HDP 6’lı koalisyona katılıyor! İtiraf gibi açıklama geldi

Son dakika 6'lı masa haberleri: Meral Akşener'in zehir zemberek sözleri ve sosyal medyada küfürleşmeye varan kavgaların ardından zoraki bir işbirliğine giderek Cumhurbaşkanı adayı olarak Kılıçdaroğlu'nu açıklayan altılı masada HDP hareketliliği yaşanıyor. HDP'nin masaya dahil edilmesi konusunda büyük tepki çeken koalisyon ekibinde seçmene adeta tuzak kurmaya çalışan masada HDP'nin katılması için bulunan formül PKK'nın uzantısını masanın değil bizzat Kılıçdaroğlu'nun ortağı yaparak hem sorumluluk almamak hem de oy arttırmak. Bu yolla gerçekleşecek yeni yapıda masanın diğer ortakları "Benim haberim ve temasım yok" diyerek konuyu Kılıçdaroğlu'nun kendi iradesiyle gerçekleştirdiği bir ortaklık olarak kamuoyuna yansıtacak.