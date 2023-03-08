Son dakika | HDP 6’lı koalisyona katılıyor! İtiraf gibi açıklama geldi

6'lı koalisyon masasının HDP işbirliğinde son dakika gelişmesi... Birbirine ettikleri hakaret ve küfürleri birkaç günde yutarak tekrar bir araya gelen altılı koalisyonda masa PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yi de bünyesine katma hazırlığını tamamlamış görünüyor. CHP başta olmak üzere kurmayların alıştıra alıştıra normalleştirmeye çalıştığı HDP işbirliğinde küçük ortaklardan Saadet Partisi'nden de itiraf gibi bir açıklama geldi. Bununla da kalınmadı ve HDP'ye bakanlık sorusuna "olabilir" cevapları yükselmeye başladı.