Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika | İstanbul 14 Mayıs seçiminin kazananını açıkladı: Başkan Erdoğan'ın mitinginde dünyanın konuştuğu detay
Giriş Tarihi: 08.05.2023 06:51 Güncelleme Tarihi: 08.05.2023 07:35

Son dakika | İstanbul 14 Mayıs seçiminin kazananını açıkladı: Başkan Erdoğan'ın mitinginde dünyanın konuştuğu detay

Son dakika haberler: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Büyük İstanbul Mitingi'ne 1 milyon 700 bin kişinin katıldığını açıkladı. Tarihi mitingin yankıları dış basında da sürerken BBC'nin "Bu dünyada gerçekleştirilmiş en büyük ve kalabalık şovdu" manşeti dikkat çekti. Başkan Erdoğan'ın sayısız müjdeyi de sıraladığı İstanbul mitinginde "Bu meydandan yükselen ses karanlık hesap yapanların yüzünü düşürüyor ve sandıktan çıkacak sonucun müjdesini veriyor" mesajını verdi

SABAH
Son dakika | İstanbul 14 Mayıs seçiminin kazananını açıkladı: Başkan Erdoğan’ın mitinginde dünyanın konuştuğu detay

Son dakika 14 mayıs seçim haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne sığmayan 2 milyona yakın vatandaşa Büyük İstanbul Mitingi'nde hitap etti. Başkan Erdoğan'ın konuşması dünya basınında manşetleri süslerken İngiliz BBC'nin attığı manşet ise adeta dilden dile dolaştı. BBC "Bu dünya üzerinde gerçekleşmiş en büyük şovdu" dedi. İşte Başkan Erdoğan'ın mitinginde dikkat çeken detay ve açıklamalar ile tarihi İstanbul mitinginin hikayesi...

Son dakika | İstanbul 14 Mayıs seçiminin kazananını açıkladı: Başkan Erdoğan’ın mitinginde dünyanın konuştuğu detay

BİZ MİLLİYİZ, BİZ VATANSEVERİZ

İstanbul bugün haykırıyor. Resmi rakam 1 milyon 700 bin. 14 Mayıs'ta birilerini emekliye sevk edeceğiz. Atatürk Havalimanı bizim için sadece seyahatlerimizi gerçekleştirdiğimiz bir yer değil. Havacılık faaliyetlerinin başladığı ve tek parti CHP'si tarafından bitirildiği yerdir. Benim milletim 14 Mayıs'ta bunlara gereken cevabı verecektir. 7'li koalisyona gerekli cevabın sandıkta verilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | İstanbul 14 Mayıs seçiminin kazananını açıkladı: Başkan Erdoğan’ın mitinginde dünyanın konuştuğu detay

BU VATANI BÖLDÜRTMEYECEĞİZ

Bu terör örgütleriyle beraber gezen Kılıçdaroğlu'na bu vatanı böldürtmeyeceğiz. Atatürk Havalimanı'na şimdi de Teknofest'i gömmek istiyorlar. Gömdürmeyeceğiz değil mi? İHA'ları SİHA'ları, AKINCI'lara sahip çıkacak ülkemizi ayağa kaldıracağız. 15 Temmuz'da gece buraya indik. Bay bay Kemal tankların arasından FETÖ'cüler tarafından kaçırılarak Bakırköy belediye başkanının evine gitti, orada kahvesini yudumladı. Ona ihtiyacımız yoktu, on binler buradaydı.

Son dakika | İstanbul 14 Mayıs seçiminin kazananını açıkladı: Başkan Erdoğan’ın mitinginde dünyanın konuştuğu detay

KABUSLARI BİTMEYECEK

15 Temmuz destanından rahatsızlık duyanlar buradan her geçtiğinde aynı hezimeti yaşıyorlar. Onların bu kabuslarını hiç bitirmeyeceğiz. İstanbul 'evet' derse bu iş biter, İstanbul 'Birilerini emekli edeceğiz' derse bu iş biter. Ben size güveniyorum. Eğer siz 'Tamam' derseniz bu iş bitmiştir. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı da sizlerle beraber kuracağız.

Son dakika | İstanbul 14 Mayıs seçiminin kazananını açıkladı: Başkan Erdoğan’ın mitinginde dünyanın konuştuğu detay

BALKON KONUŞMAMIZI İSTANBUL'DA YAPACAĞIZ

14 Mayıs'ta mesele, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk asrındaki kazanımlarına sahip çıkmak, Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme meselesidir. Bay Bay Kemal'e benim milletim haftaya 'Haydi' diyecek. Biz milliyiz,biz vatanseveriz. İnşallah balkon konuşmamızı da İstanbullularla birlikte yapacağız.

SON DAKİKA