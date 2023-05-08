Giriş Tarihi: 08.05.2023 06:51
Güncelleme Tarihi: 08.05.2023
07:35
Son dakika | İstanbul 14 Mayıs seçiminin kazananını açıkladı: Başkan Erdoğan'ın mitinginde dünyanın konuştuğu detay
Son dakika haberler: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Büyük İstanbul Mitingi'ne 1 milyon 700 bin kişinin katıldığını açıkladı. Tarihi mitingin yankıları dış basında da sürerken BBC'nin "Bu dünyada gerçekleştirilmiş en büyük ve kalabalık şovdu" manşeti dikkat çekti. Başkan Erdoğan'ın sayısız müjdeyi de sıraladığı İstanbul mitinginde "Bu meydandan yükselen ses karanlık hesap yapanların yüzünü düşürüyor ve sandıktan çıkacak sonucun müjdesini veriyor" mesajını verdi