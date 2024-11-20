Giriş Tarihi: 20.11.2024 11:30
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024
11:59
SON DAKİKA | Rezilliğin başrolü Ali Mahir Başarır! Her provokasyonda imzası var: Saldırı, hakaret, mahkeme basma ve...
Son dakika haberi: CHP'li vekiller TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda büyük bir skandala imza attı. Terör bağlantılı belediyeleri savunmak için zıvanadan çıktılar. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Meclis'e girmesinin engellenmeye çalışıldığı provokasyonun başrolü ise her rezillikte başrolü oynayan Ali Mahir Başarır. Başarır, daha önce de mahkeme salonunu basıp mahkeme heyetine hakaret ve tehditler savurmasıyla Türkiye'nin gündemine oturmuştu...