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Haberler Galeri SON DAKİKA | Rezilliğin başrolü Ali Mahir Başarır! Her provokasyonda imzası var: Saldırı, hakaret, mahkeme basma ve...
Giriş Tarihi: 20.11.2024 11:30 Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 11:59

SON DAKİKA | Rezilliğin başrolü Ali Mahir Başarır! Her provokasyonda imzası var: Saldırı, hakaret, mahkeme basma ve...

Son dakika haberi: CHP'li vekiller TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda büyük bir skandala imza attı. Terör bağlantılı belediyeleri savunmak için zıvanadan çıktılar. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Meclis'e girmesinin engellenmeye çalışıldığı provokasyonun başrolü ise her rezillikte başrolü oynayan Ali Mahir Başarır. Başarır, daha önce de mahkeme salonunu basıp mahkeme heyetine hakaret ve tehditler savurmasıyla Türkiye'nin gündemine oturmuştu...

SABAH İNTERNET
SON DAKİKA | Rezilliğin başrolü Ali Mahir Başarır! Her provokasyonda imzası var: Saldırı, hakaret, mahkeme basma ve...

Son dakika haberi: TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin görüşmeleri başlamadan önce CHP'li vekiller provokasyona imza attı. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve CHP milletvekilleri, Bakan Yerlikaya ve Komisyon Başkanı Mehmet Muş'un salona girişini engellemeye çalıştı.

SON DAKİKA | Rezilliğin başrolü Ali Mahir Başarır! Her provokasyonda imzası var: Saldırı, hakaret, mahkeme basma ve...

TERÖR BAĞLANTILI BELEDİYEYİ SAVUNMAK İÇİN ZIVANADAN ÇIKTILAR!

CHP'liler terör bağlantısı ortaya çıkan ve görevden uzaklaştıran Ahmet Özer'i savunmak için zıvanadan çıktı. CHP'liler "Siz bizi Esenyurt Belediyesi'ne almadınız, biz de onu Meclis'e almayacağız' gibi akılalmaz ifadeler kullandı.

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SON DAKİKA | Rezilliğin başrolü Ali Mahir Başarır! Her provokasyonda imzası var: Saldırı, hakaret, mahkeme basma ve...

CHP'li vekillerin skandalı İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın salona girmesinin ardından da devam etti.

SON DAKİKA | Rezilliğin başrolü Ali Mahir Başarır! Her provokasyonda imzası var: Saldırı, hakaret, mahkeme basma ve...

SKANDALLARIN BAŞROLÜ BAŞARIR!

Büyük skandalın başrolünde ise her provokasyonun altında imzası olan Ali Mahir Başarır var...

SON DAKİKA | Rezilliğin başrolü Ali Mahir Başarır! Her provokasyonda imzası var: Saldırı, hakaret, mahkeme basma ve...

Ali Mahir Başarır daha önce de CHP'li Belediye Başkanı Vefa Salman'ın dolandırıcılıkla yargılandığı duruşmayı basmış ve mahkeme başkanına tehditler savurmuştu. Başarır, parmak salladığı mahkeme başkanına, "Sana yazıklar olsun" diye bağırmıştı.

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