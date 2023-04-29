Giriş Tarihi: 29.04.2023 12:02
Güncelleme Tarihi: 29.04.2023
12:19
Son dakika | Son seçim anketi: Cumhurbaşkanı ve partilerin oy oranı ortaya çıktı
Son dakika haberi... 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala sandığın nabzı tutuldu. Son olarak Areda Survey 28 Nisan 2023 tarihli seçim araştırmasının sonuçlarını paylaştı. 25-27 Nisan tarihleri arasında 14 bin 193 kişinin katılımı ile yapılan ankette "14 Mayıs 2023'te gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusu yöneltildi. İşte son seçim anketinin sonuçları...