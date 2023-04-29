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Haberler Galeri Son dakika | Son seçim anketi: Cumhurbaşkanı ve partilerin oy oranı ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 29.04.2023 12:02 Güncelleme Tarihi: 29.04.2023 12:19

Son dakika | Son seçim anketi: Cumhurbaşkanı ve partilerin oy oranı ortaya çıktı

Son dakika haberi... 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala sandığın nabzı tutuldu. Son olarak Areda Survey 28 Nisan 2023 tarihli seçim araştırmasının sonuçlarını paylaştı. 25-27 Nisan tarihleri arasında 14 bin 193 kişinin katılımı ile yapılan ankette "14 Mayıs 2023'te gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusu yöneltildi. İşte son seçim anketinin sonuçları...

Son dakika | Son seçim anketi: Cumhurbaşkanı ve partilerin oy oranı ortaya çıktı

Son dakika: 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerine iki hafta kala sandığın nabzı tutuldu. Areda Survey, Türkiye yaş, cinsiyet, eğitim ve siyasal eğilim özelliklerini temsil eden 14 bin 193 kişi ile 25 – 27 Nisan tarihleri arasında gerçekleştiridği anketin sonuçlarını paylaştı.

Son dakika | Son seçim anketi: Cumhurbaşkanı ve partilerin oy oranı ortaya çıktı

İLK TURDA KİME OY VERECEKSİNİZ?

"14 Mayıs 2023'te gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusuna katılımcıarın yüzde 51,1'i Recep Tayyip Erdoğan cevabını verdi.

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Son dakika | Son seçim anketi: Cumhurbaşkanı ve partilerin oy oranı ortaya çıktı

Katılımcıların yüzde 42'si Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 4,1'i Muharrem İnce, yüzde 2,8'i Sinan Oğan dedi.

Son dakika | Son seçim anketi: Cumhurbaşkanı ve partilerin oy oranı ortaya çıktı

SEÇİM İKİNCİ TURA KALIRSA

"Cumhurbaşkanlığı seçiminde aşağıdaki adaylar 2. Tura kalsa hangisine oy verirsiniz?" sorusunaysa, katılımcıların yüzde 53,3'ü Recep Tayyip Erdoğan dedi.

Son dakika | Son seçim anketi: Cumhurbaşkanı ve partilerin oy oranı ortaya çıktı

Katılımcıların üzde 46,7'si de Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana tercih bildirdi.

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