Son dakika | Son seçim anketi: Cumhurbaşkanı ve partilerin oy oranı ortaya çıktı

Son dakika: 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerine iki hafta kala sandığın nabzı tutuldu. Areda Survey, Türkiye yaş, cinsiyet, eğitim ve siyasal eğilim özelliklerini temsil eden 14 bin 193 kişi ile 25 – 27 Nisan tarihleri arasında gerçekleştiridği anketin sonuçlarını paylaştı.