Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir: "Tüm anketlerde Başkan Erdoğan ve AK Parti önde" | Video
Türkiye 14 Mayıs'ta seçime gidiyor. Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçimleri için son anket sonuçları da gelmeye devam ediyor. OPTİMAR Araştırma başkanı Hilmi Daşdemir, katıldığı televizyon programında iktidar ve muhalefet için yarışın son durumunu aktardı. "Erdoğan'ın önde olmadığı hiçbir anket görmedik" diyen Daşdemir AK Parti'nin de CHP karşısında 8 puanın üzerinde bir farkla kazandığını belirtti. İYİ Parti'de ise işler iyi değil.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:40
26:22
06:04
00:12
Kılıçdaroğlu'ndan yeni gaf! "Ben Maliye Bakanlığı yaparken..." | Video 30.04.2023 | 13:35
01:31
00:43
00:55
Bakan Kurum'dan "Yarısı bizden" paylaşımı | Video 30.04.2023 | 11:37
04:41
01:20
00:26
Ümit Özdağ’ı yalanlayan görüntüler! "Biber gazı" tiyatrosu tutmadı | Video 30.04.2023 | 09:57
02:14
02:04
48:07
Başkan Erdoğan'dan İzmir'de önemli açıklamalar: Coşkulu kalabalığa seslendi 29.04.2023 | 18:22
00:11
Meydan hınca hınç doldu: İzmir Başkan Erdoğan'ı bekliyor... | Video 29.04.2023 | 16:15
28:09
03:11
Bakan Nebati'den İzmir İktisat Kongresi ile ilgili paylaşım! | Video 29.04.2023 | 15:09
00:33
Meral Akşener Şanlıurfa’daki seçim çalışmalarına özel uçakla gitti | Video 29.04.2023 | 14:22
50:25
Başkan Erdoğan'dan TEKNOFEST'te önemli açıklamalar | Video 29.04.2023 | 13:54
07:29