Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir: "Tüm anketlerde Başkan Erdoğan ve AK Parti önde" | Video

Türkiye 14 Mayıs'ta seçime gidiyor. Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçimleri için son anket sonuçları da gelmeye devam ediyor. OPTİMAR Araştırma başkanı Hilmi Daşdemir, katıldığı televizyon programında iktidar ve muhalefet için yarışın son durumunu aktardı. "Erdoğan'ın önde olmadığı hiçbir anket görmedik" diyen Daşdemir AK Parti'nin de CHP karşısında 8 puanın üzerinde bir farkla kazandığını belirtti. İYİ Parti'de ise işler iyi değil.