Sütçü İmam Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım SABAH’a konuştu: Aleyna’nın durumu, salgın ve uzaktan eğitim…

Barınma ve tedavi anlamında özellikle hastaneniz ciddi bir rol üstlendi. Çalışmalarınız ne durumda?

Depremin ilk gününde 'tsunami' gibi yaralı geliyordu. Hastanemiz bunu kaldırmaya çalıştı ama en büyük sorunumuz mobil iletişimin kesik olmasıydı. Yeterince insanları evlerinden çağıramadık. Bir kısmı buraya geldi, hizmet etmeye başladı. Ama gelmeyenler için sessiz bir andaydı. Arkadaşlarımız çok fedakarca çalıştılar. Güvenilir bölge olarak, insanlar araçlarıyla buraya geldiler. İlk günde sivil vatandaş olarak 15 bin kişiyi misafir ettik. Daha sonra AFAD tarafından çadırlar kuruldu. Bu süre zarfında 35 bin civarı vatandaşımızın burada kaldığını düşünüyoruz.

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