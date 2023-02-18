Giriş Tarihi: 18.02.2023 13:36
Güncelleme Tarihi: 18.02.2023
13:40
Sütçü İmam Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım SABAH’a konuştu: Aleyna’nın durumu, salgın ve uzaktan eğitim…
Son dakika haberi... Kahramanmaraş merkezli depremin üzerinden 13 gün geçti. Toplamda 11 ilimizi etkileyen 7.7 şiddetindeki deprem onbinlerce insanımızın hayatına kaybetmesine neden oldu. Sabah.com.tr depremin ilk gününden itibaren bölgede hem depremzedelerle hem de uzman isimlerle görüşüyor. Son olarak Sütçü İmam Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım SABAH'a önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin umudu olan Aleyna'nın durumu nasıl? Bölgede bir salgın riski var mı? Yüz yüze eğitim mümkün mü? İşte merak edilen soruların yanıtları...