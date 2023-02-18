Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Sütçü İmam Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım SABAH’a konuştu: Aleyna’nın durumu, salgın ve uzaktan eğitim…
Giriş Tarihi: 18.02.2023 13:36 Güncelleme Tarihi: 18.02.2023 13:40

Sütçü İmam Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım SABAH’a konuştu: Aleyna’nın durumu, salgın ve uzaktan eğitim…

Son dakika haberi... Kahramanmaraş merkezli depremin üzerinden 13 gün geçti. Toplamda 11 ilimizi etkileyen 7.7 şiddetindeki deprem onbinlerce insanımızın hayatına kaybetmesine neden oldu. Sabah.com.tr depremin ilk gününden itibaren bölgede hem depremzedelerle hem de uzman isimlerle görüşüyor. Son olarak Sütçü İmam Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım SABAH'a önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin umudu olan Aleyna'nın durumu nasıl? Bölgede bir salgın riski var mı? Yüz yüze eğitim mümkün mü? İşte merak edilen soruların yanıtları...

SABAH İNTERNET
Sütçü İmam Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım SABAH’a konuştu: Aleyna’nın durumu, salgın ve uzaktan eğitim…

Son dakika haber... Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 şiddetindeki deprem 10 ilde ciddi hasarlara neden olmuş ve binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Bölgede depremin yaraları sarılmaya çalışırken, SABAH.com.tr ekipleri de depremin ilk gününden itibaren son gelişmeleri yerinde takip ediyor. Son olarak SABAH.com.tr'ye önemli açıklamalarda bulunan Sütçü İmam Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım merak edilen sorulara yanıt verdi.

Sütçü İmam Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım SABAH’a konuştu: Aleyna’nın durumu, salgın ve uzaktan eğitim…

Türkiye'nin umudu olan Aleyna'nın durumu nasıl?
Aleyna'nın durumu gayet iyi. Şu an tedavisi Ankara Üniversitesi Cebeci Hastanesinde devam ediyor. Ufak tefek yaralanmaları vardı. Ama gerçekten Aleyna tüm Türkiye'ye umut oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sütçü İmam Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım SABAH’a konuştu: Aleyna’nın durumu, salgın ve uzaktan eğitim…

Barınma ve tedavi anlamında özellikle hastaneniz ciddi bir rol üstlendi. Çalışmalarınız ne durumda?
Depremin ilk gününde 'tsunami' gibi yaralı geliyordu. Hastanemiz bunu kaldırmaya çalıştı ama en büyük sorunumuz mobil iletişimin kesik olmasıydı. Yeterince insanları evlerinden çağıramadık. Bir kısmı buraya geldi, hizmet etmeye başladı. Ama gelmeyenler için sessiz bir andaydı. Arkadaşlarımız çok fedakarca çalıştılar. Güvenilir bölge olarak, insanlar araçlarıyla buraya geldiler. İlk günde sivil vatandaş olarak 15 bin kişiyi misafir ettik. Daha sonra AFAD tarafından çadırlar kuruldu. Bu süre zarfında 35 bin civarı vatandaşımızın burada kaldığını düşünüyoruz.

Sütçü İmam Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım SABAH'a konuştu: Aleyna'nın durumu, salgın ve uzaktan eğitim… | Video

Sütçü İmam Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım SABAH’a konuştu: Aleyna’nın durumu, salgın ve uzaktan eğitim…

Sağlık hizmeti konusu var. Şehrin sağlık hizmetinin büyük bölümünü üstlenmiş olduk. Dışarıdan gelen sağlık personeli de oldu. Hepsine müteşekkiriz. Onların sayesinde durumu en az hasarla atlattık.

Sütçü İmam Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım SABAH’a konuştu: Aleyna’nın durumu, salgın ve uzaktan eğitim…

Hastalarımıza yardım edecek doktorlarımızın bazıları da depremzedeydi. Siz ilk zor saatleri nasıl atlattınız?

İlk zor saatler büyük bir hengameydi. Sağlıkçılarımız hastaneye geldi. Yardımcı olmaya çalıştı. Daha sonra İstanbul ve Ankara'dan sağlık personelleri geldi. Gönüllü ve haberi duyar duymaz yola çıkan kişiler bunlar. Artık pert olmak üzere olan personelimizi de rahattılar. Yurt dışından gelenler de oldu.

SON DAKİKA