Sütçü İmam Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım SABAH’a konuştu: Aleyna’nın durumu, salgın ve uzaktan eğitim… | Video
Depremin merkez üstü Kahramanmaraş’ta 35 bin kişiye evsahipliği yapan barınma ve tedavi anlamındaki en büyük merkezlerden Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi kampüsünü görüntüledik. Rektör prof doktor Alptekin Yasım sabah com TR mikrofonlarına Türkiye’ye umut olan Aleynanın durumu, bölgedeki çalışmalar, salgın önlemleri ve uzaktan eğitimle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
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