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Giriş Tarihi: 28.10.2023 14:21 Güncelleme Tarihi: 28.10.2023 15:07

Türkiye Filistin için tek yürek oldu! Dünyanın gözü Erdoğan'ın vereceği mesajda

İstanbul tarihi bir ana daha şahitlik etti. 7'den 70'e tüm Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla Filistin'e destek vermek için Atatürk Havalimanı'nda buluştu. Milyonlarca yürek, Filistin'in İsrail eliyle yaşadığı vahşetin son bulması için bir araya geldi.

HARUN SEKMEN
BARIŞ SAVAŞ
KORAY TAŞDEMİR
Türkiye Filistin için tek yürek oldu! Dünyanın gözü Erdoğan’ın vereceği mesajda

Atatürk Havalimanı'nda mitingin yapılacağı alana 60 metre uzunluğunda, 14 metre yüksekliğinde dev sahne kuruldu.

Türk bayrakları ile Filistin bayrakları ve Mescid-i Aksa'nın yer aldığı görsellerle donatılan sahneye, katılımcıların mitingi rahat izleyebilmesi için 6 ayrı LED ekran yerleştirildi.

Türkiye Filistin için tek yürek oldu! Dünyanın gözü Erdoğan’ın vereceği mesajda

Miting alanına ayrıca 29 ses ve ekran kulesi ile internet kalitesini artırmak için ek olarak 25 seyyar baz istasyonu kuruldu.

Miting alanına 12 ayrı giriş kapısında oluşturulan güvenlik noktalarından geçerek alınan vatandaşların, ellerinde Türk bayrağı ile Filistin bayrağı taşıdıkları görüldü. Şehir dışından katılım gösteren vatandaşlar da miting alanına gelmeye başladı.

Alana ulaşmak isteyenlerin kullanacağı güzergahlardan biri olan Dünya Ticaret Merkezi metro istasyonu çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Buraya gelen vatandaşlar, ring seferleriyle miting alanına ulaştırılıyor. Engelli bireyler de kendileri için hazırlanan servislerle alana götürülüyor.

Türkiye Filistin için tek yürek oldu! Dünyanın gözü Erdoğan'ın vereceği mesajda | Video

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Türkiye Filistin için tek yürek oldu! Dünyanın gözü Erdoğan’ın vereceği mesajda

MİTİNG ALANINA ULAŞIM
Katılımcıların miting alanına ulaşması için kentin 39 ilçesinden otobüsler kaldırılıyor.

Mitinge, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nı kullanarak gelen vatandaşların alana ulaşımı için Dünya Ticaret Merkezi-İstanbul Fuar Merkezi Durağı'ndan ring seferleri yapılıyor.

Marmaray'ı kullanan katılımcılar ise Yeşilköy Durağı'ndan miting alanına kadar oluşturulan yürüyüş koridorunu kullanarak miting alanına ulaşıyor.

Bu arada, kentte Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tüm toplu taşıma araçları hafta sonu ücretsiz hizmet veriyor.

Türkiye Filistin için tek yürek oldu! Dünyanın gözü Erdoğan’ın vereceği mesajda

DÜNYACA ÜNLÜ SANATÇILAR MİTİNGDE SAHNE ALACAK
Saat 15.00'te başlaması planlanan mitingde, dünyaca ünlü sanatçılar Yusuf İslam, Maher Zain ve Ömer Karaoğlu sahne alacak.

Mitinge, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da katılacak.

Ayrıca, farklı ülkelerden devlet adamları, hükümet temsilcileri ve siyasi parti liderleri ile sanatçılar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, medya, sanat, spor, kültür ve iş dünyasından isimler miting de yer alacak.

Türkiye Filistin için tek yürek oldu! Dünyanın gözü Erdoğan’ın vereceği mesajda

KATILIMCILARIN İHTİYAÇLARI İÇİN 6 FARKLI NOKTADA LOJİSTİK ALAN KURULDU
Miting alanında ve çevresinde 5 bin personel görev alırken, araçlarıyla alana gelecek vatandaşlar için 30 bin araç kapasiteli otopark hizmet veriyor. Sağlık ekipleri ile ambulanslar da alanda hazır bekletiliyor.

Katılımcıların mescit, ilkyardım, tuvalet ve benzeri ihtiyaçlar için 6 farklı noktada lojistik alan kurulurken, 50 farklı noktada ise su dağıtımları noktaları oluşturuldu.

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