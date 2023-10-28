Türkiye Filistin için tek yürek oldu! Dünyanın gözü Erdoğan'ın vereceği mesajda | Video

İstanbul tarihi bir ana daha şahitlik etti. 7'den 70'e tüm Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla Filistin'e destek vermek için Atatürk Havalimanı'nda buluştu. Milyonlarca yürek, Filistin'in İsrail eliyle yaşadığı vahşetin son bulması için bir araya geldi.