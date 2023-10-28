'Büyük Filistin Mitingi'nde mahşeri kalabalık | Video
Türkiye bugün İsrail'in Gazze'deki katliama varan saldırılarına tepki göstermek için Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek ‘Büyük Filistin Mitingi'nde buluşuyor. Mitinge Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün, Lübnan ve Libya'nın liderleri de davet edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhur İttifakı liderleri ile birlikte katılacağı büyük buluşma 15.00'te başladı. Öğle saatlerinde itibaren yüz binlerce vatandaş alana doğru akın etti.
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