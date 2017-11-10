Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  1. Haberler
  2. Gündem Haberleri
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musk ile görüşmesinin detaylarını anlattı

Erdoğan, Musk ile görüşmesinin detaylarını anlattı

Giriş Tarihi: 10.11.2017 17:37 Güncelleme Tarihi: 10.11.2017 17:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musk ile görüşmesinin detaylarını anlattı

, ve Space X şirketinin kurucusu 'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etmişti. Erdoğan o görüşmenin ayrıntılarını bugün anlattı.

, ve SpaceX'in sahibi ile olan görüşmesine ilişkin "Elon Musk ile bir görüşmem oldu. Baktım çok heyecanlı. Kendisinin vizyonunu, hayallerini bizzat ağzından dinleme imkanım oldu" dedi.

Erdoğan: "Elon Musk ile bir görüşmem oldu, baktım çok heyecanlı"

Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

"ELON MUSK İLE GÖRÜŞMEM OLDU, BAKTIM ÇOK HEYECANLI..."

"Yüksek teknoloji alanındaki özgün yatırımları ile tüm dünyada dikkat çeken Elon Musk ile bir görüşmem oldu. Baktım çok heyecanlı. Kendisinin vizyonunu, hayallerini bizzat ağzından dinleme imkanım oldu. Gördüm ki her şey bir hayal ile başlıyor. Eğer hayal olmazsa ondan sonra bunu gerçekleştirebilmek mümkün değil. İnsan hayal kurduğu müddetçe yaşar." dedi.

ELON'DA DA BUNU GÖRDÜM, "BİR ARA TÜKENDİM, BİTTİM" DİYOR

Hiç kimsenin hayallerinizi çalmasına sakın müsaadet etmeyin. Buradaki tüm kardeşlerimin meseleye bu açıdan yaklaşmalarını, özgüven sahibi olmalarını, Elon'da da bunu gördüm. "Bir ara ben tükendim" diyor, "Bittim, artık para kalmadı bende" diyor. "Yılmadım, azmettim, kapılar açıldı ve şu andaki duruma geldim" diyor.

Erdoğan: Ilımlı İslam diyorsun ama bir kadına araba bile kullandırmıyorsun!
Elon Musk'ın İstanbul ziyaretinde dikkat çeken detay!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musk ile görüşmesinin detaylarını anlattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN