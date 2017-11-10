Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musk ile görüşmesinin detaylarını anlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk ile olan görüşmesine ilişkin "Elon Musk ile bir görüşmem oldu. Baktım çok heyecanlı. Kendisinin vizyonunu, hayallerini bizzat ağzından dinleme imkanım oldu" dedi.

Erdoğan: "Elon Musk ile bir görüşmem oldu, baktım çok heyecanlı"

Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

"ELON MUSK İLE GÖRÜŞMEM OLDU, BAKTIM ÇOK HEYECANLI..."

"Yüksek teknoloji alanındaki özgün yatırımları ile tüm dünyada dikkat çeken Elon Musk ile bir görüşmem oldu. Baktım çok heyecanlı. Kendisinin vizyonunu, hayallerini bizzat ağzından dinleme imkanım oldu. Gördüm ki her şey bir hayal ile başlıyor. Eğer hayal olmazsa ondan sonra bunu gerçekleştirebilmek mümkün değil. İnsan hayal kurduğu müddetçe yaşar." dedi.

ELON'DA DA BUNU GÖRDÜM, "BİR ARA TÜKENDİM, BİTTİM" DİYOR

Hiç kimsenin hayallerinizi çalmasına sakın müsaadet etmeyin. Buradaki tüm kardeşlerimin meseleye bu açıdan yaklaşmalarını, özgüven sahibi olmalarını, Elon'da da bunu gördüm. "Bir ara ben tükendim" diyor, "Bittim, artık para kalmadı bende" diyor. "Yılmadım, azmettim, kapılar açıldı ve şu andaki duruma geldim" diyor.