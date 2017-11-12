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Firari savcı 'ın mesajlarına ulaşıldı

AA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 12.11.2017 11:50 Güncelleme Tarihi: 12.11.2017 11:52
Firari savcı Kansız'ın ByLock mesajlarına ulaşıldı

Bir dönem 'Ergenekon' soruşturmasını yürüten 'den firari eski savcı Cihan 'ın mesajlarına ulaşıldı. FETÖ'cü Kansız'ın terör örgütünün haberleşme programı ByLock'a tam 326 kez giriş yaptığı ortaya çıktı.

2015'te yurt dışına kaçan 'ın, ByLock verileri ve mesajlarına ulaşıldı.

'a, "Alpo3453" kullanıcı adıyla giren Kansız, sistem üzerinden 375 mesaj aldı, 358 ileti gönderdi.

Sisteme 326 kez giriş yapan Kansız'ın arkadaş listesinde ise aralarında firari eski hakim ve savcıların da bulunduğu FETÖ mensupları yer aldı.

SEÇEN VE HAŞILOĞLU DA LİSTEDE

Kansız'ın arkadaş listesinde eski hakimler Mehmet Karababa, Kazım Kahyaoğlu, Sedat Sami Haşıloğlu ile eski savcı Fikret Seçen'in de bulunduğu belirlendi.

Firari savcı Kansız, eski hakim Karababa'yı ByLock listesine "Kutay Bey" ismiyle kaydetti.

ByLock içeriklerinde Kansız, Belçika'ya kaçtıktan sonra kısa bir süre sisteme giriş yaparak "Yiğit Avrupa" olarak kaydettiği kişiyle pasaport ve vize konularında yaşadıklarını görüştü.

'de, Belçika'da olduğunun bilinmediğini ifade eden Kansız, aynı kişiye gönderdiği mesajda, Paris, İsviçre ve Hollanda'da yaşadığının zannedildiğini bildirdi.

"OTELİN BİR KATINI KAPATACAĞIZ" MESAJI

Yurt dışında bulunduğu sırada Ocak 2016'da eski hakim Karababa ile sistem üzerinden mesajlaşan Kansız, ailesinin pasaport başvurusunda bulunduğunu anlattı.

Ailesini yanına aldırmayı düşündüğünü ifade eden Kansız, "Kimseye söyleme. Siz de gelebilseniz ne iyi olurdu. Güzel bir yerde otelin bir katını kapatacağız." mesajını yazdı.

Karababa ise Kansız'ın bu mesajının ardından "Evde tedirgin yatmak ayrı bir işkence." yazdı.

TELEFON GÜVENLİĞİ İÇİN ÖZEL MESAJ

Kansız, bazı firarilerin Türkiye'ye dönmek istediğini, kendisinin ise geri dönüşü düşünmediğini belirtti.

Firari savcı Kansız'a gönderilen başka bir mesajda ise telefon güvenliği konusunda bilgiler yer aldı. Mesajda, gönderilen programın yüklenmesi istenerek, "Herhangi sıkıntılı bir durumda telefonunun şifresini açmaya çalıştıklarında 4 defa yanlış yapılınca fabrika ayarlarına geri dönülecektir." ifadesine yer verildi.

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Firari savcı Kansız'ın ByLock mesajlarına ulaşıldı
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