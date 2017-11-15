7 Haziran’da kripto ihanet

Tutuklanan eski Mardin Hakimi Ayşe Nida Değirmenci itirafçı olmak için savcılığa başvurdu. Türkiye Adalet Akademisinde FETÖ ablası olduğu belirlenen Değirmenci, yapılanmanın emriyle kendisi adına sadece dışarıdan aramaya açık sabit bir telefon hattı alındığını, örgüt evlerinde kalan hakim-savcı adayı militanların aileleriyle bu hattı kullanarak iletişim kurduğunu söyledi. Bunun üzerine emniyet birimleri düğmeye bastı. Sabit hattı arayan şahıslar ve aileleri tek tek inceleyen polis, birçoğu örgütün gizli iletişim programı ByLock'u yüklememiş 70 kripto militana daha ulaştı. Değirmenci'nin doğruladığı isimlerin bir kısmının şaibeli 7 Haziran seçimlerinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Yüksek Seçim Kurulu üyeliği yaptığı tespit edildi.

KARİYER ABLASI EDA GÜRAKAR

Yapılanmanın hakim ve savcı adaylarını Türkiye Adalet Akademisi'ne yerleştirdiğini söyleyen Değirmenci, o dönem Yargıtay Tetkik Hakimliği yapan Mehmet Fansa'nın izdivaç abisi olduğunu, kendisi dahil birçok hakim ve savcının Fansa aracılığıyla evlendirilip mesleğe başlatıldığını ifade etti. Ceza indiriminden faydalanmak Tokat Cumhuriyet Başsavcılığına itirafçı sıfatıyla ifade veren Değirmenci, "2009 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldum ve ben Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde okuduğum. 4. Sınıfın ikinci dönemine geldiğimde yapı evinde kalırken kariyer görüşmesi adı altında benimle bir görüşme yaptılar.

Görüşmeyi kod adını hatırlamadığım EDA GÜRAKAR (hakim) isimli şahıs yaptı. "Biz sizin hakim-savcılığı daha iyi yapabileceğinizi düşünüyoruz" dedi" itirafında bulundu. 2009'da açılan Adli Yargı Hakim - Savcı sınavlarına hazırlandıklarını belirten Değirmenci, "Bu eve gittiğimizde bizden telefonların kartı ya da bataryasının alındığını hatırlıyorum, bu evde telefon kullanmak yasaktı. Sıla kod adlı Özlem bana, "Sen Ankara Hukuk mezunusun dikkat çekmez, bu eve senin üzerine içerden dışarı aramaya kapalı, dışarıdan içeri aramaya açık bir hat alalım" dedi. Ben de bu durumu kabul ederek Telekom'dan üzerime sabit bir hat aldım.

Daha sonra telefonlarımız toplandıktan sonra bu hat ile evde bulunan kişiler aileleri ile irtibata geçiyordu. Bize bu evlerin var olduğunu kimseye anlatmamamız, bahse konu telefon numarasını çekirdek ailemiz dışında kimseye söylemememiz hususunda telkinde bulunuyorlardı. Bu evlere evde bulunan kişiler dışında girilmesi yasaktı" diye konuştu.





ÖRGÜTE AİT 4 EV VARDI

Örgüt evleriyle de ilgili bilgi veren Değirmenci, "Benim bildiğim 4 ev vardı bu evlerden; 1'inci evde; ben, Saide Aksungur, Meral Yahyaoğlu kalıyordu. 2'nci evde, Ayşe Özdemir, Nihal Cuvoğlu, Zeynep Mercan ve Behiye Çağlayan kalıyordu. 3'üncü evde, Betül Doğan, Nagehan Danış, Elif Çelik, Hatice Müftüoğlu kalıyordu. 4'üncü evde Halime Görenez, Gönül Kırtepe, Tülin Bilgiç ve Ebru Bekçi kalıyordu. Bu evlerden sorumlu olan kişi yani Devre Mesulü olan kişi Halime Görenez (Manisa savcısı) idi.

Halime'nin üstünde bir dönem Yargıtay Tetkik Hakimliği yapan Fatma Betül Örer vardı. Fatma Betül Örer bu görevde bulunduğu dönemde o dönemde Ankara Adliyesinde staj yapan adli ve idari tüm hakim-savcı adaylarından sorumlu devre mesulü ise Yargıtay Tetkik Hakimi olan Ramazan Akyıldız idi" dedi. (Yeniakit)



