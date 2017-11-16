DEAŞ'ın 3 maymunu





Terör örgütleri DEAŞ ve PKK/PYD ile ABD'nin Suriye'deki işbirliğinin ortaya çıkması tüm dünyayı ayağa kaldırırken, Türkiye'ye karşı 'DEAŞ'a yardım ediyor algısı' oluşturmak için MİT TIR'ları kumpasını manşete taşıyan Cumhuriyet, Sözcü ve Birgün gazeteleri uluslararası komplo ortaya çıkınca sessizliğe büründü. Medya Derneği Başkanı ve Takvim Gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş, "Herkes yapması gerekeni yapıyor anlaşıldığı kadarıyla. DEAŞ, bir proje olduğunu ortaya koyuyor ve kendisine 'Hadi çekil' dendiğinde bölgeden çekiliyor. Güya savaşarak aldığı yerleri, belli ki kendisini oluşturan güç çekil dediğinde defolup başka bir emanetçi örgüt PKK'ya bırakıyor bölgeyi. Türkiye'den de maalesef, Türkiye'nin yanında değil düşmanlarının yanında olanlar aslında bir gazetecilik olarak görmeleri gereken bu tip şeyleri görmezden geliyorlar" diye konuştu.



SABAH GAZETESİ MANŞETTEN GÖRMÜŞTÜ...

DÜNYANIN EN AHLAKSIZ İTTİFAKI!

PKK-PYD ile DEAŞ gizlice anlaştı. ABD'nin korumasında 250 DEAŞ'lı Rakka'dan, yüzlercesi de Ebu Kemal'den ayrıldı





TÜRKİYE'YE İFTİRA

Star'ın haberine göre; ABD'nin Irak işgali sonrası 2000'li yıllarda temelleri atılan DEAŞ, 2013- 2014 yılında birden bire Suriye ve Irak'ta savaşa dahil edildi.. Teçhizat, ağır silahlar, pek çok ülkeden savaşçıları ile bölgeleri işgale başladı. 2014 yılında, Birleşmiş Milletler(BM) toplantısında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu›nun yanına giden ABD Dışişleri Bakanı John Keryy, "Türkiye'nin DEAŞ'tan petrol aldığına dair bilgiler var" demiş Türkiye'yi DEAŞ'a yardım etmekle itham etmişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, "Ben bu konuda sana bilgi veren ülkeleri biliyorum. Bu konuda da ciddi kampanya yapıyorlar. Böyle bir şey doğru değil. Madem elinde belge var, o zaman benimle paylaş" diyerek tepki göstermişti. Ancak hemen arkasından hem ulusal hem de ulusalararası basında, "Türkiye'nin Suriye'deki DEAŞ'lı teröristleri desteklediği, işbirliği yaptığı" yönündeki algı operasyonuna yönelik haberlerin başlaması dikkat çekti.

Bu süreçte, terör örgütü FETÖ'ye bağlı polis, jandarma ve savcıların Adana ve Hatay'da, Suriye'deki Türkmenlere giden MİT'in insani yardım TIR'larını durdurmaları ve hemen arkasından bu görüntüleri Cumhuriyet gazetelerine vererek, "Türkiye, DEAŞ'a silah yardımı yapıyor" algısı oluşturmaları dikkat çekti. 1 Ocak 2014'te Hatay, 19 Ocak 2014'te de Adana Ceyhan'da Suriye'deki Türkmenlere insani yardım götüren MİT TIR'larını durdurarak, Türkiye'yi dünya kamuoyunda 'Terör örgütü DEAŞ'a silah yardımı yapan ülke' gibi göstermeye çalışan FETÖ'nün TSK içindeki yapılanması, benzer bir kumpası daha sonra Mardin'de uygulamaya kalkıştı.

ALGI MANŞETLERİ

Türkiye, uluslararası komployu engellemek için uğraşırken, 29 Mayıs 2015'de "İşte Erdoğan'ın yok dediği silahlar" başlığıyla Cumhuriyet gazetesinin manşetinin gelmesi dikkat çekti. Bu haberin ardından, Türkiye'ye yönelik "DEAŞ'la işbirliği yapıyor» şeklinde kara propaganda dalgası başlatıldı. FETÖ medyası, bazı CHP›li vekiller bu asılsız iddilaları dillendirmeyi sürdürdüler. Üstelik, Türkiye'nin şehirleri DEAŞ'lı canlı bombaların hedefi olup sivil vatandaşları şehit olurken de bu propagandaya devam edildi.

CIA BİLE ÖZÜR DİLEDİ

Türkiye'nin ısrarla 'Nerede o DEAŞ'la işbirliği belgeleri› diye sorması üzerine ABD›den gelen resmi yanıtta, ‹Türkiye DEAŞ'la ticaret yapıyor' diye iddia edilen görüntülerin Kilis Belediyesinin asfalt şantiyesindeki çalışmalara dair görüntüler olduğu ortaya çıktı. ABD istihbarat servisi CIA da bunun üzerine Türkiye'den resmi olarak özür diledi.

Önceki gün Suriye'nin Rakka kentinde terör örgütü PKK/PYD ile DEAŞ arasında yapılan anlaşmayla, iki örgütün çarpışmadan şehirde devir teslim oluşturması, şehirden kaçırılmaya çalışılan DEAŞ'lılara yönelik Rus hava kuvvetlerinin operasyonunun ABD tarafından engellenmesi, ABD DEAŞ arasındaki ilişkiye yeni bir delil kazandırdı. DEAŞ'lı 250'den fazla teröristen ağır silahlarla ABD eskortluğunda Rakka'dan tahliyesinin ortaya çıkmasının ardından Pentagon sözcüsü, "Bu anlaşmaya saygı duyuyoruz" diyerek bölgede 5 yıldır oynanan kirli oyunları da itiraf etmiş oldu.. Başta İngiliz yayın kuruluşu BBC olmak üzere tüm dünya basını, terör örgütleri DEAŞ ve PKK ile ABD'nin Suriye'deki suçüstü işbirliğini flaş haber yaptı. Ancak 2015'te MİT Tırlarında Türkmenleri gidenr yardımı DEAŞ'a gidiyor diye haber yapan Cumhuriyet başta olmak üzere gayrımilli medya organları, ABD'nin DEAŞ'ı koruyan sevkiyatını görmezden geldi. Cumhuriyet ve Birgün Türkiye'nin haklılığını ortaya çıkaran bu gelişmeye dair tek satır habere yer vermezken, Sözcü ise çok küçük olarak sıradan bir olay gibi sundu.

HERKES GÖREVİNİ YAPIYOR

Medya Derneği Başkanı Ekrem Kızıltaş şunları söyledi: "Mesele şu; herkes yapması gerekeni yapıyor anlaşıldığı kadarıyla. DEAŞ, bir proje olduğunu ortaya koyuyor ve kendisine 'Hadi çekil' dendiğinde bölgeden çekiliyor. Güya savaşarak aldığı yerleri, belli ki kendisini oluşturan güç çekil dediğinde defolup başka bir emanetçi örgüt PKK'ya bırakıyor bölgeyi. Türkiyeden de malesef, Türkiye'nin yanında değil düşmanlarının yanında olanlar aslında bir gazetecilik olarak görmeleri gereken bu tip şeyleri görmezden görüyorlar. (MİT kumpası manşeti veya DEAŞ PKK ABD işbirliği haberini görmezden gelmekte bu görevin bir parçası) Tabii ki düşünün, kanunen yasak olmasına rağmen güya MİT tırları haberini güya gazetecilik adına ortalığa saçıyorlar ama komplo ortaya çıktığında bunu görmezden geliyorlar."

ESKORT ABD

Terör örgütü DEAŞ'ın başkenti olarak gösterilen Rakka, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD'ye teslim edildi. İlk günlerde çatışmalar sonucu PYD'nin eline geçtiği iddia edilen Rakka'nın, yapılan gizli anlaşmayla kurşun atılmadan teslim edildiği ortaya çıktı. Ortaya çıkan görüntülerde, Amerika'nın desteğiyle bölgede hakimiyet kurmaya çalışan PYD'li teröristlerin, DEAŞ'lı teröristleri otobüslerle bölgeden uzaklaştırdığı görülüyor.