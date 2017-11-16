Katar ile 11 önemli anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Rusya ve Kuveyt ziyaretlerinin ardından dün de Katar
'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani
, Erdoğan'ı Emirlik Divanı'nda resmi törenle karşıladı. Erdoğan'ın ziyareti sebebiyle yol boyunca Katar ve Türk bayrakları asıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani'nin yaklaşık 2 saat süren görüşmesinin oldukça samimi bir atmosferde geçtiği belirtildi. İki lider görüşmenin ardından Türkiye
- Katar Yüksek Stratejik Komitesi'nin üçüncü toplantısına başkanlık etti. Toplantıda, geçen yıl 18 Aralık'ta Trabzon'da Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komitesi'nde alınan kararlarla ilgili gelinen son durum değerlendirildi. Katar'ın Trabzon'da yapmayı planladığı kış turizm
ine yönelik yatırımlarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Erdoğan, Türkiye ve Katar arasında 2016'daki 710 milyon dolarlık ticaret hacminin iki ülke potansiyelini yansıtmadığını belirterek, bu ticaret hacmini arttırmayı hedeflediklerini belirtti. İki ülke arasındaki ticareti geliştirmek için savunma sanayii, enerji, LNG, ulaştırma, gıda güvenliği ve sağlık alanlarında yeni adımlar atılacağını kaydeden Erdoğan, yatırımları karşılıklı olarak teşvik edecekleri mesajını verdi.
KÖRFEZ'DE İSTİKRAR MESAJI
Erdoğan ve Al Sani arasındaki baş başa görüşmede ise ekonomi başlığının yanı sıra küresel ve bölgesel meseleler de ele alındı. İki lider özellikle Suriye ve Irak krizleri konusunu değerlendirdi. Bazı Körfez ülkeleri ile Katar arasında yaşanan gerilim konusunun da gündeme geldiği görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez bölgesinin istikrarına dikkat çekti. Körfez bölgesinde istikrar, huzur ve refahın sağlanması için ülkeler arasındaki dayanışmanın önemine işaret eden Erdoğan, bu konuda Türkiye'nin yapıcı rolünü sürdüreceği mesajını verdi. Toplantının sonunda turizm, adalet, gıda, ulaştırma, medya, insani yardım alanlarında 11 anlaşma imzalandı. Erdoğan ve Şeyh Al Sani'nin huzurunda gerçekleştirilen imza töreninde, "Merkez Bankacılığı Alanında Mutabakat Zaptı, Turizm Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı, iki ülke hükümetleri arasında "Hukuki ve Adli Eğitim İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı", "Meteoroloji Alanında İş Birliğine Dair Niyet Beyanı", "Kardeş Limanlar İş Birliği Anlaşması", "Cezai Konularda Adli İş Birliği Anlaşması, "Gıda Güvenliği Alanında Mutabakat Zaptı", "Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ile Katar Medya Kurumu (QMC) Arasındaki İş Birliği Protokolü", "Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilişim Güvenliği ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) ile Katar Devleti Katar Üniversitesi Arasında Araştırma Mutabakat Zaptı", "İnsani Yardım Alanında Mutabakat Zaptı" ile "Ortak Bildiri" imzalandı.
KATAR'DAKİ TÜRK ÜSSÜNÜ ZİYARET ETTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından onuruna verilen öğle yemeğine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Katar Türk Silahlı Kuvvetleri Kara Unsur Komutanlığı'nı ziyaret etti. Burada personele hitap eden Erdoğan, "Katar'daki kahramanlarımızdan beklentimiz şudur; silahınız ve yüreğinizle askeri vazifenizi icra ederken duruşunuz, sevginiz ve saygınızla da Katar halkının kalbini fethetmelisiniz" dedi.