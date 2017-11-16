Terör örgütü PKK/YPG'nin sözcüsü ÖSO'ya teslim oldu

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG tarafından yönetilen ve ABD'nin açık askeri desteğini alan Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) sözcüsü Talal Sülo'nun, örgütten kaçarak Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) sığındığı öne sürüldü. İddia, İngiliz yayıncılık kuruluşu BBC'nin Orta Doğu muhabiri Riam Dalati tarafından dile getirildi.



TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/YPG'NİN SÖZCÜSÜ NEDEN ÖSO'YA SIĞINDI?



Silo'nun terör örgütünden ayrılış sebebi ve sürecine ilişkin ayrıntılı bilgi henüz paylaşılmadı.

Ancak Silo'nun örgütü terk etmesi, Amerika Birleşik Devletleri tarafından desteklenen Suriye Demokratik Güçleri içindeki karışıklığın göstergesi olarak yorumlanıyor.



Bölge kaynakları, Suriye Demokratik Güçleri'nde kısa vadede yeni çözülmeler yaşanabileceğine işaret ediyorlar.

Anadolu Ajansı'nın da kendi kaynaklarından doğrulattığı habere göre Sülo, önceki akşam saatlarinde örgütten ayrıldı. Türkiye'nin düzenlediği Fırat Kalkanı operasyonuyla terör örgütü DEAŞ'tan alınan Cerablus kentine gelen Sülo, burada ÖSO birliklerine ve Türk güvenlik güçlerine teslim oldu. Sülo teslim olduktan sonra çekildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada yayıldı. Sözcü Sülo'nun SDG'den neden ayrıldığı henüz açıklanmadı.