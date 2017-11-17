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Savcı değil FETÖ militanı!

Giriş Tarihi: 17.11.2017 01:15 Güncelleme Tarihi: 17.11.2017 01:43
Savcı değil FETÖ militanı!

sergilediği tavırlarla firari savcı 'ün ABD versiyonu olduğunu tescilledi. FETÖ trollerinin aleyhindeki tweetlerini savcı Bharara'nın da paylaştığı ortaya çıktı.

hakkında tutuklama kararı çıkaran savcı Preet Bharara'nın Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı olduğu ortaya çıkmıştı. Bharara, FETÖ'cü polislerin 17 Aralık kumpasında hazırladığı ve takipsizlik kararı verilen fezlekenin virgülüne bile dokunmadan kullandığı anlaşılmıştı.

SAVCI DEĞİL FETÖ MİLİTANI
Bharara ile ilgili bir skandal daha ortaya çıktı. Bharara sosyal medya hesabı Twitter'da FETÖ trolü gibi hareket ediyor. Bharara, FETÖ trolü 'rayina' isimli twitter hesabının tweetini kendi hesabından paylaştı. Tweette şu ifadeler yer alıyordu: "Erdoğan rejimi polisi, 2013 yolsuzluğuna ve Zarrab operasyonlarına liderlik eden polis şeflerinin eşlerini tutukladı"

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