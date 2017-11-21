Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Türkiye’yi tehdit edenlere sert mesaj

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisininTBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada "Yıllardır adeta yenilmez bir canavar gibi takdim edilen DEAŞ'ın, sahada sergilenen tüm kirli ayak oyunlarına rağmen aslında ne kadar kof bir yapı olduğunu dünyaya gösteren Türkiye olmuştur." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında "Türkiye'yi NATO toplantılarındaki gibi terbiyesizliklerle, gizli-açık mesaj aracılığıyla tehdit edenlere, küçümseyenlere mesajımız şu: Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Biz 80 milyonu tek millet olarak gördük. Onlar saldırdıkça biz saflarımızı daha da sıklaştırdık, ileriye doğru daha kararlı adımlar attık" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şu başlıklara yer verdi:

"DEAŞ'IN ORTAYA ÇIKIŞ VE KAYBOLUŞ SÜRECİ MUAMMALARLA DOLU"

DEAŞ'ın ortaya çıkış ve kaybolş süreci baştan sona muammalarla dolu. Peki hala neden silah yüklü tırlar Kuzey Suriye'ye veya Suriye'ye gidiyor? Bunları izah etmeleri lazım. Dert başka neyin ne olduğunu biliyoruz. Kimse Türkiye'nin kendi bekasını ilgilendiren bu sorunlar karşısında eli kolu bağlı beklemesini beklemesin. 3 bine yakın DEAŞ'lının etkisiz hale getirilmesi sıradan bir olay değil. DEAŞ bölgeden silinmiştir. Yıllardır adeta yenilmez bir canavar gibi takdim edilen DEAŞ'ın, sahada sergilenen tüm kirli ayak oyunlarına rağmen aslında ne kadar kof bir yapı olduğunu dünyaya gösteren Türkiye olmuştur. Pek çok yerde bir terör örgütü gitmiş yerine başkası gelmiştir. Eli kanlı Esed rejimi hala duruyor. Suriyeli muhalifler neredeyse terörist durumuna düşmüştür. Bu coğrafyada bunca kan neden döküldü, bunca yıkım niye yaşanmıştır, akan kan kimin kanı? Bunun üzerinde durmayacak mıyız? Bizim derdimi bu, mesele terör değil.

"TÜRKİYE KÜÇÜMSEYENLERE MESAJIMIZ: RABİA"

Geldiğimiz noktada bildiğimiz gerçeğin inkarı mümkün olmayan teyidini görüyoruz. Körfezdeki ve Kuzey Afrika'daki gelişmelerin hiçbiri Irak ve Suriye'deki gelişmelerden farklı değil. Hepsi aynı oyunun bir parçasıdır. Şunu unutmayacağız, bir tarafta Irak sınırı bir tarafta Suriye sınırı ile bu iki ülkeye en yakın komşu biziz. Diğerlerinin burayla alakası yok. Türkiye'yi NATO toplantılarındaki gibi terbiyesizliklerle, gizli-açık mesaj aracılığıyla tehdit edenlere, küçümseyenlere mesajımız şu: Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Biz 80 milyonu tek millet olarak gördük. Onlar saldırdıkça biz saflarımızı daha da sıklaştırdık, ileriye doğru daha kararlı adımlar attık.