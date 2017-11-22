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'de "Üçlü " başladı

Giriş Tarihi: 22.11.2017 16:47 Güncelleme Tarihi: 22.11.2017 17:05
Soçi'de Üçlü Suriye Zirvesi başladı

Erdoğan, Putin ve Ruhani ile bir araya geldi. Kritik zirveden ilk haber Devlet Başkanı Putin'den geldi. Putin, " ve 'ı engelledi" dedi.

Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Başkanı ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin 'de Sanatoryum Rus'taki Suriye konulu üçlü zirvesi saat 16.40'ta başladı.

Erdoğan, Putin ve Ruhani toplantı öncesinde tokalaşarak gazetecilere poz verdi. Sanatoryum Rus'ta gerçekleştirilen zirvenin ardından üç lider ortak basın toplantısı düzenleyecek.

ABD'nin ve terör örgütü 'nin saf dışı bırakıldığı zirveden ilk açıklama Putin'den geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, " ve İran 'ı engelledi" dedi.

PUTİN'DEN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Rusya'nın Soçi kentinde Türkiye, Rusya ve İran liderlerinin katıldığı üçlü başladı. Putin, Erdoğan ve Ruhani'ye Suriye'yi DEAŞ'a teslim etmedikleri için teşekkür etti.

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Türk ve İranlı liderlerin üstlendikleri rol olmasaydı Suriye'de askeri sürecin sonlanması mümkün olmazdı. Suriye'de artık siyasi çözüme yönelik yeni bir aşamaya geçildi" ifadelerini kullandı.

İlk fotoğraflar gelmeye başladı! Dünyanın gözü Soçi’de…
Liderler çözüm için buluşuyor! Dünyanın gözü bu zirvede

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