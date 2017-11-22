Soçi'de "Üçlü Suriye Zirvesi" başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Soçi'de Sanatoryum Rus'taki Suriye konulu üçlü zirvesi saat 16.40'ta başladı.

Erdoğan, Putin ve Ruhani toplantı öncesinde tokalaşarak gazetecilere poz verdi. Sanatoryum Rus'ta gerçekleştirilen zirvenin ardından üç lider ortak basın toplantısı düzenleyecek.

ABD'nin ve terör örgütü YPG'nin saf dışı bırakıldığı zirveden ilk açıklama Putin'den geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Türkiye ve İran DEAŞ'ı engelledi" dedi.

PUTİN'DEN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Rusya'nın Soçi kentinde Türkiye, Rusya ve İran liderlerinin katıldığı üçlü Suriye zirvesi başladı. Putin, Erdoğan ve Ruhani'ye Suriye'yi DEAŞ'a teslim etmedikleri için teşekkür etti.

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Türk ve İranlı liderlerin üstlendikleri rol olmasaydı Suriye'de askeri sürecin sonlanması mümkün olmazdı. Suriye'de artık siyasi çözüme yönelik yeni bir aşamaya geçildi" ifadelerini kullandı.