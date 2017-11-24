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Son dakika: Erdoğan ile Trump görüştü

Giriş Tarihi: 24.11.2017 16:56 Güncelleme Tarihi: 24.11.2017 17:32
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump görüştü

Son dakika haberi... Erdoğan ile ABD Başkanı Trump görüştü. Görüşmeye ilişkin açıklama yapılması bekleniyordu...İşte beklenen açıklama: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın telefon görüşmesinde ikili ilişkiler, Soçi zirvesi, Suriye krizi ve bölgesel sorunlar ele alındı.

ABD Başkanı Trump bu akşam Erdoğan ile telefonda görüşeceğini açıklamıştı. Ve beklenen görüşme az önce gerçekleşti. ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradığı öğrenildi.

A Haber Muhabiri Ragıp Soylu'nun verdiği bilgilere göre, iki lider Suriye'yi görüştü. Soylu, vize krizinin ardından gerçekleşen bu temasın iyi bir gelişme olarak nitelendirilebileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump görüştü

Kritik görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

Soçi zirvesi, Suriye krizi ve bölgesel konular görüşüldü.

Önümüzdeki saatlerde görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yapılacağı kaydedildi.

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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump görüştü
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