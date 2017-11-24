Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump görüştü

ABD Başkanı Trump bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüşeceğini açıklamıştı. Ve beklenen görüşme az önce gerçekleşti. ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradığı öğrenildi.

A Haber Muhabiri Ragıp Soylu'nun verdiği bilgilere göre, iki lider Suriye'yi görüştü. Soylu, vize krizinin ardından gerçekleşen bu temasın iyi bir gelişme olarak nitelendirilebileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump görüştü

Kritik görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

Soçi zirvesi, Suriye krizi ve bölgesel konular görüşüldü.

Önümüzdeki saatlerde görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yapılacağı kaydedildi.