"Hürriyet fabrika ayarlarına döndü"

AKTUEL.COM.TR YAZARI ERSOY DEDE'NİN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

7 HAZİRAN'DA UMUTLANMIŞLARDI…

7 Haziran akşamı, AK Parti'nin tek başına iktidar olamayacağı anlaşıldığı anda, Hürriyet'in 'AK Parti' yerine 'AKP' demeye geri döndüğünü hatırlıyorsunuz değil mi?.. Ertesi gün bir haberle ilişkilendirerek sürmanşetten mesaj da vermişti; "17 Aralık yolsuzluk soruşturması" diye… Oysa o güne kadar yargı kararıyla tescilli bir darbe girişimiydi.. Ve Hürriyet için de böyleydi.. Amma, ne zaman ki, hükümetin güç kaybedeceği hissine kapılıyorlar, hemen fabrika ayarlarına dönüyorlar.

1 KASIM'DA DERSLERİNİ ALMIŞLARDI

1 Kasım seçimlerinin ertesinde Ertuğrul Özkök ne dedi?.. ".. Bırakalım artık 17 Aralık'ı falan.. Önümüze bakalım. Seçmen cevabını vermiş..".. Neden?.. E çünkü tahkim edilmiş bir güç var ortada. 7 Haziran gibi değil tablo. Yol kazası kaldırılmış, hükümet güçlenerek yeniden yetki almış, Reis dümene geçmiş.. Kavga etmek değil, suyuna gitmek kazandırır ancak yerleşik düzene. Bunu en iyi bilenlerden biridir Aydın Doğan.

AYDIN DOĞAN BUNU HEP YAPIYOR

Kategorik olarak en fazla kavgalı olduğu partinin AK Parti olduğu zannedilir ama en fazla da AK Parti hükümetleri döneminde büyümüştür.. Bunu da unutmamak lazım.. Hani çocuklar parke taşları üzerinde yürürken 'çizgilere basmamaca' oynarlar ya.. İşte Aydın Doğan da ömrü boyunca hep bunu yapmaya çalıştı.. Çizgilere basmamaya.. Bakın ne diyor Oray Eğin?.. "… Vuslat Doğan Sabancı bana eğitim masraflarımı karşılayacak on binlerce dolarlık burs vermeyi teklif ettiğinde ona şakayla karışık, 'bana burs verme iş ver' dedim, fakat o FETÖ'nün korkusundan beni Hürriyet'e alamadı…".. Tam cümleler böyle değilse de mealen bu..

ABD'DEKİ ZARRAB DAVASI İLE FABRİKA AYARLARINA DÖNDÜLER

Hayatı denge üzerine kurulu yani Aydın Doğan'ın.. Terazinin kefesi nereye azıcık ağır bassa direksiyonu oraya çevirmekte mahir.. Şimdi de Reza Zarrab duruşması üzerinden yeniden hükümetin güç kaybedeceği gibi bir okumaya girdi anlaşılan. Zira lokomotif gazetesi Hürriyet, yeninden 17 Aralık ayarlarına dönmüş durumda.. Reza'nın palavralarından manşetler devriliyor, Kemal Kılıçdaroğlu'nun eş zamanlı olarak başlattığı saldırıları geniş geniş görüyor, hükümeti zor durumda gibi gösteren yazı ve yorumlarla çıkıyor Hürriyet..

DÜN "SAHTEKAR" DEDİKLERİ ZARRAB'IN HER SÖYLEDİĞİNE GERÇEK BİLGİ MUAMELESİ YAPIYORLAR

Dün 'sahtekâr' dedikleri Reza Zarrab'ın, bugün önüne konan metni okuduğu tanık ifadelerine, 'gerçek bilgi' mualemesi yapılıyor Hürriyet'te.. Anlayacağınız, Hürriyet bildiğiniz Hürriyet.. Fakat söyleyeyim sonra sürpriz olmasın. Gezi'de çuvalladılar.. 17 Aralık'ta çuvalladılar.. Yerel seçimlerde, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hep duvara tosladılar. Tam 7 Haziran'da 'doğru yerde duruyoruz' diyerek AK Parti - CHP koalisyonuna oynadılar. Orada da umduklarını bulamadılar.. Şimdi yeniden 'Erdoğan zor durumda' yı satın aldıkları anlaşılıyor.. Yine kaybedecekler ve bu defa daha çok kaybedecekler, haberleri yok..