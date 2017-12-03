"Soysuzlar çetesi yine kaybetti"

BERCAN TUTAR'IN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Bu siyasetin mimarı ise Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu yüzden bütün silahlarıyla dik duran Erdoğan'ı devirmeye kalktılar.

Liderleri pes etmeyen bir milletin asla pes etmeyeceğini iyi biliyorlar.

Çünkü Türkiye'nin direnişi Arap Baharı'nda gördüğümüz üzere İslam dünyasını da harekete geçirdi. Bu başkaldırı, emperyal merkezleri çıldırtmaya yetti.

Fakat Türk halkının siyasi iradesine dönüşen Erdoğan'ı teslim almaya yönelik bütün küresel operasyonlar akamete uğratıldı.

Ellerinde kala kala daha şimdiden kepazelik şahikası olarak tarihe geçen sanal FETÖ tiyatroları ve ucuz kumpaslar kaldı. Ancak ne yapsalar boş!

Bu ülke artık Atlantik lordları ve onların köpekliğine soyunan FETÖ alçaklarının rahatı için bir yüzyılını daha heba etmemekte oldukça kararlı.

Savaşmaya hazır Anadolu halkı bu soysuz çetelerini Çanakkale'de, Gezi'de ve 15 Temmuz'da olduğu gibi yine hezimete uğratacaktır.

Bundan kimsenin kuşkusu olmasın

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