  1. Haberler
  2. Gündem Haberleri
  3. "Soysuzlar çetesi yine kaybetti"

"Soysuzlar çetesi yine kaybetti"

Giriş Tarihi: 3.12.2017 12:45 Güncelleme Tarihi: 3.12.2017 12:53
Soysuzlar çetesi yine kaybetti

’cü hainler yaklaşık bir yıldır Kasım ayına işaret ediyor ve olağanüstü gelişmeler olacağını iddia ediyorlardı. 21 aydır tutuklu bulunan sahte belgelerle itirafçı yapılacak, önceden provası yapılmış ifadelerle Türkiye’de yargıya ve siyasete müdahale edilecekti. Gezi’de, 17/25 Aralık’ta ve 15 Temmuz’da büyük bir hüsrana uğrayan Fetullahçı hainler, son umutları olan ABD’deki davada da büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Türkiye ve uluslararası kamuoyunda istedikleri sonucu alamayan FETÖ’cü hainler sosyal medyadan bu hayal kırıklıklarını dile getirmeye başladılar. ’na verdikleri kağıt parçalarını iyi kullanamadığı için CHP’yi suçlayan FETÖ’cüler, örgüt içerisindeki huzursuzluğu gidermek için yeni yalanlar uydurma arayışına girdi. Sabah Dış politika yazarı , bugünkü yazısını FETÖ’nün son ihanetine ayırdı ve ekledi “Soysuzlar çetesi yine kaybedecek”

BERCAN TUTAR'IN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Bu siyasetin mimarı ise Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu yüzden bütün silahlarıyla dik duran Erdoğan'ı devirmeye kalktılar.
Liderleri pes etmeyen bir milletin asla pes etmeyeceğini iyi biliyorlar.
Çünkü Türkiye'nin direnişi Arap Baharı'nda gördüğümüz üzere İslam dünyasını da harekete geçirdi. Bu başkaldırı, emperyal merkezleri çıldırtmaya yetti.
Fakat Türk halkının siyasi iradesine dönüşen Erdoğan'ı teslim almaya yönelik bütün küresel operasyonlar akamete uğratıldı.
Ellerinde kala kala daha şimdiden kepazelik şahikası olarak tarihe geçen sanal FETÖ tiyatroları ve ucuz kumpaslar kaldı. Ancak ne yapsalar boş!
Bu ülke artık Atlantik lordları ve onların köpekliğine soyunan FETÖ alçaklarının rahatı için bir yüzyılını daha heba etmemekte oldukça kararlı.
Savaşmaya hazır Anadolu halkı bu soysuz çetelerini Çanakkale'de, Gezi'de ve 15 Temmuz'da olduğu gibi yine hezimete uğratacaktır.
Bundan kimsenin kuşkusu olmasın

YAZININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

Başsavcılıktan Zarrab ile ilgili yeni hamle

Mahir Ünal'dan Zarrab açıklaması




GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
"Soysuzlar çetesi yine kaybetti"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN