CHP'de kurultay öncesi delege tartışmaları yaşanıyor

CHP'nin 3-4 Şubat 2018 tarihlerinde Ankara'da yapılacak 36. Olağan Kurultayı öncesi, İstanbul kongre sürecinin durdurulması delege tartışmalarını da beraberinde getirdi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, partinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararıyla 3 Mayıs'ta başlayan kongre takvimi devam ediyor.

Bugüne kadar 8 il ve 300'e yakın ilçe kongresini gerçekleştiren CHP'de "yönetimi belirleyecek" kadar önemli illere ise henüz sıra gelmedi.

Yaklaşık 200 kurultay delegesi bulunan İstanbul kongre sürecinin Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla durdurulmasıysa beraberinde başka bir tartışmayı gündeme getirdi.

Sürecin, Kılıçdaroğlu'na karşı bir delege listesi hazırlandığı ve bunun ortaya çıkması üzerine durdurulduğu belirtiliyor.

Şu ana kadar 36. Olağan Kurultay'da Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bir aday ismi dillendirilmese de söz konusu "muhalif kesimin" delegelerle güç kazanması halinde kurultaya kısa bir süre kala harekete geçebileceği aktarılıyor.

KADIKÖY VE BAHÇELİEVLER

CHP yönetiminin yaptığı araştırmada ise Kılıçdaroğlu'na karşı delege yazımının yapıldığı ilçelerin Kadıköy ve Bahçelievler olduğu ortaya çıktı.

Parti yönetimi bu iki ilçedeki sorunu "delege yazımı" olarak değil de ilçe yöneticileri arasındaki tartışmalar olarak aktarsa da gerçek nedenin delegeler olduğu biliniyor.

Kısa bir süre kalması nedeniyle CHP yönetiminin bu iki ilçe kongresini kurultay sonrası yapılmak üzere iptal ederek, diğer ilçelerde süreci devam ettireceği belirtiliyor.

Kadıköy ve Bahçelievler'de yaşananlar nedeniyle bundan sonraki dönemde parti yönetiminin süreci dikkatle izleyeceği ve listeleri kendinin oluşturacağı ifade ediliyor.

18. OLAĞANÜSTÜ KURULTAY'I AKILLARA GETİRİYOR

CHP Genel Başkanının "delege yazımını" bu kadar sıkı tutmasının en önemli nedeni ise Eylül 2014'te yapılan 18. Olağanüstü Kurultay'da yaşananlar.

Bu kurultayda Muharrem İnce'yle yarışan Kemal Kılıçdaroğlu yeniden Genel Başkan seçilmişti ancak büyük bir sürpriz yaşanmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu'na 740 oy çıkarken, İnce ise 415 oy almıştı.

Burada önemli olan ise aday gösterilirken verilen imza sayısı. CHP tüzüğüne göre toplam delege sayısının yüzde 10'u bir kişiyi aday göstermek için yetiyor.

CHP'nin 18. Olağanüstü Kurultayı'nda Kemal Kılıçdaroğlu 944, Muharrem İnce 177 imzayla Genel Başkan adayı olmuştu.

Ancak Kılıçdaroğlu'nun aldığı oy sayısı, kendisine genel başkan adaylığı için verilen imza sayısının ise çok altında kalmıştı.

KONGRE SÜRECİ GENELGEYLE DURDURULMUŞTU

CHP'de, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla İstanbul il ve ilçe olağan kongre süreçlerinin durdurulduğu açıklanmıştı. Genel Sekreter Kamil Okyay Sındır ve Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl imzasıyla İstanbul İl Başkanlığı ve ilçe başkanlıklarına gönderilen genelgede, CHP İstanbul il ve ilçe kongre sürecinin durdurulduğu belirtilmişti.

Genelgede, örgütlerden sürecin durdurulmasıyla ilgili gerekli işlemlerin yapılması istenmiş, bu kararın, delege listelerinde yapılan isim değişiklikleri nedeniyle gelen şikayetler üzerine alındığı öğrenilmişti.