FETÖ'cü kaymakam teröristbaşı istedi diye çocuklarını sünnet ettirmemiş

İçişleri Bakanlığı tarafından defalarca görevden alınmasına rağmen her seferinde FETÖ'cü mahkeme kararlarıyla geri dönen eski Alanya Kaymakamı Erhan Özdemir, FETÖ'cü darbe girişiminin ardından kayıplara karışmıştı. Özdemir'in kirli yüzü ve terör örgütünün Alanya üzerindeki oyunları da başlatılan soruşturmalarla birlikte ortaya çıkmıştı. FETÖ'nün ısrarla Alanya Kaymakamlığını elinde tutmak istediği, ilçede birçok kez çeşitli bahanelerle provokasyonlar yapıldığı, FETÖ provokatörlerinin kaos planları çerçevesinde PKK'nın hain Dağlıca saldırısı sonrası Alanya'da gerçekleştirilen protesto gösterilerinde ilçede Türk-Kürt çatışması çıkartmaya çalıştıkları ortaya çıkarılmıştı. FETÖ'nün Alanya üzerindeki hakimiyet çabası, kaçak durumdayken İstanbul'da yakalanarak çıkarıldığı mahkemede tutuklanan Özdemir'in, 7 Eylül 2012'de Alanya Kaymakamlığı görevine atanması ile başlamıştı. Özdemir, bu görevini 23 Eylül 2014 tarihine kadar sürdürdü. Bu tarihte başka göreve atanan Özdemir, ısrarla ve FETÖ'cü hakimlerin kararlarıyla Alanya Kaymakamlığı görevine defalarca geri döndü. 3 kez daha görevden alınan Özdemir, FETÖ'cü mahkemeler tarafından sürekli olarak görevine iade edildi.



Erhan Özdemir'in Alanya'daki bir vakfın başkanlığı görevinden uzaklaştırılmış olması nedeniyle, mahkemeler tarafından yasalara aykırı olarak sürekli göreve iade edilmesi FETÖ'nün yargı içindeki örgütlenmesini de gözler önüne sermişti.







Cumhuriyet Savcılığı tarafından hain darbe girişiminin ardından, 'Anayasayı ihlal, hükümete silahlı isyan, silahlı örgüte üye olmak' suçundan terör örgütünün üst düzey bürokratlarına yönelik soruşturma başlatıldı. Darbe girişiminin ardından kayıplara karışan Kaymakam Özdemir'in de aynı soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verildi.



KAÇIŞ İSTANBUL'DA BİTTİ

Antalya Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Özdemir'in İstanbul'da olduğunu belirleyip teknik ve fiziki takibin ardından, kaçak eski kaymakamı Fatih ilçesinde kaldığı evde gözaltına aldı. Evde yapılan aramada 5 adet cep telefonu, 4 adet flaş bellek ile sahte kimlik ele geçirildi. Soruşturma kapsamında Özdemir'in eşi A. Özdemir de gözaltına alındı. Özdemir'in kardeşine ait kimliği kullandığı, saçını boyattığı görüldü. 2 hafta süren sorgunun ardından Erhan Özdemir ve eşi A. Özdemir, adliyeye sevk edildi. Özdemir 'FETÖ/PDY üyesi olmak ve silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından tutuklanırken, eşi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.







ÖKSÜZ'ÜN ARKADAŞI ÇIKTI

Tutuklanan Özdemir'in kirli ilişkileri de polis tarafından deşifre edildi. Özdemir'in, FETÖ'nün himayesinde olduğu, örgütün yargı ağı sayesinde 3 kez görevden alınmasına karşın görevine iade edildiği belirtildi. Özdemir'in Tekirdağ Çorlu Kaymakamlığı yaptığı dönemde konutunda, darbe girişiminin kilit ismi firari Adil Öksüz tarafından sık sık ziyaret edildiği, emekli olma niyetinden örgüt lideri Gülen'in talimatıyla vazgeçtiği, bu talimatı da Öksüz'ün kendisine ilettiği ortaya çıktı.



SÜNNET ETTİRME TALİMATI GÜLEN'DEN

Özdemir'in çocuklarından en büyüğünün ABD de öğrenim gördüğü, 13 yaşındaki bir çocuğu ile 9 yaşındaki bir çocuğunu ise teröristbaşı Gülen'in talimatı ile "ileride işine yarar" gerekçesiyle sünnet ettirmediği ortaya çıkarken Erhan Özdemir'in, sorgusunda iki çocuğunu sünnet ettirmemesiyle ilgili olarak "kendimce sebepleri vardı" diyerek kabul ettiği öğrenildi. Özdemir'de ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi neticesinde de örgüt lideri Fetullah Gülen'e ait çok sayıda görüntü ele geçirildiği belirtildi. Özdemir'in M.Ö. isimli bir kardeşinin de hakimlik yaptığı öğrenildi.



KENDİNİ GİZLEMEYE ÇALIŞMIŞ

Eski Kaymakam Erhan Özdemir'in örgütün gizli haberleşme programı Bylock kullanmadığı, Bank Asya'ya para yatırmadığı, çocuklarının hiç birini örgütün okullarına göndermediği, kendini çok iyi kamufle eden üst düzey FETÖ mensuplarından biri olduğunun değerlendirildiği kaydedildi. (Star)

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